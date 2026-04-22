Алаудинов назвал потери ВСУ за время спецоперации

Источник изображения: Фото: REUTERS

Алаудинов: потери ВСУ за время спецоперации приближаются к 2 млн

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за всё время специальной военной операции (СВО) потеряли около 2 млн солдат. Об этом 21 апреля сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло», — приводит его слова ТАСС.

В российских силовых структурах 15 апреля сообщили, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ понесли высокие потери при попытке форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области. Отмечается, что на волчанском направлении противник задействовал элитное подразделение 48-го отдельного разведывательного батальона.

