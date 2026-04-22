Напоминает Су-34: Northrop Grumman показал концепт истребителя F/A-XX

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Northrop Grumman показала концептуальное видео истребителя нового поколения F/A-XX.

На нём запечатлена бесхвостая конструкция самолёта, расположенные за кабиной воздухозаборники, выделяется очень широкая носовая часть, напоминающая российский бомбардировщик Су-34.

В видеоролике истребитель имеет интересные пропорции. Размер шасси и особенно фонаря кабины выдают несколько меньшие габариты, чем можно было бы ожидать от тяжёлого палубного истребителя 6-го поколения, который разработчик собирается напичкать вооружением и топливом (с учётом заявленного радиуса полёта в 1000 миль). Насколько точно это изображение соответствует реальным пропорциям перспективного F/A-XX, пока неизвестно.

Из-за бюджетных войн в Вашингтоне реализация программы F/A-XX замедлилась, но тем не менее проект перешел к стадии детального проектирования; основной упор сделан на создании двигателей и систем управления.

В «игре» участвуют три гиганта – Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. ВМС США планируют выбрать окончательного победителя для постройки полномасштабного прототипа к концу 2026-го или началу 2027 года. Первый полёт ожидается не ранее 2030 года. Принятие на вооружение запланировано на середину 2030-х, когда ожидается начать массовые списания F/A-18E/F Super Hornet.