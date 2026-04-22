Войти
Lenta.ru

В США признали нулевую эффективность «Жнеца» против России

221
0
0
Фото: Josh Smith / Reuters
NI: Дрон MQ-9 Reaper будет бесполезным в конфликте с Россией или Китаем

Разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper («Жнец») будут бесполезными в возможном прямом столкновении США с Россией или Китаем из-за заметности. Низкую эффективность беспилотников против сильного противника признал журнал The National Interest (NI).

Отмечается, что большой дрон создали для работы в благоприятных условиях. В частности, его успешно использовали в операциях против иррегулярных формирований, у которых нет систем противовоздушной обороны. При столкновении с более серьезным противником «Жнец» станет легкой целью, поскольку он обладает хорошей радиолокационной заметностью и летает на относительно малой скорости.

Иран успешно перехватывал MQ-9 при помощи зенитных ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Как пишет издание, «Жнецы» могут эффективно действовать только на расстоянии. «Роль и ниша Reaper стремительно сужаются, а его полезность в будущих конфликтах с Россией или Китаем будет практически нулевой», — резюмировал автор.

Ранее в апреле стало известно, что Военно-морские силы США подтвердили крушение разведывательного беспилотника MQ-4C Triton над Персидским заливом. Обстоятельства, при которых потеряли один из 30 MQ-4C в арсенале США, остаются неизвестными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"