Почему США мешают "оковы" НАТО (Политика, Сербия)

"Политика": США хотят покинуть НАТО не из-за европейцев, а из-за Израиля

Подлинная причина заявлений о скором выходе США из НАТО не связана с отношениями с европейскими союзниками, пишет "Политика". Реальный мотив такого намерения совсем другой. И события на Ближнем Востоке это только подтвердили. Для разобщенной Европы уход США из альянса будет очень непростым.

Слободан Самарджия

НАТО стоит на перепутье. Разногласия вызваны явной непоследовательностью внутри альянса в том, что касается Украины, неконтролируемым расширением, ультимативными требованиями поднять оборонные расходы до пяти процентов ВВП, отказом поддержать США и Израиль в войне против Ирана… Все это широко освещают западные СМИ. Американский президент Дональд Трамп в последнее время часто делает заявления о снижении роли его страны в НАТО и о возможном полном выходе США из альянса, что только подливает масла в огонь раздоров.

Но не одна только европейская нерешительность отражает немощь НАТО. Ясно, что приоритеты альянса сместились далеко от прежнего фокуса. Россия, которая с конца Второй мировой войны (сначала как СССР) слыла на Западе главной угрозой, похоже, утратила этот ореол. Хотя она и сумела за прошедшее время, судя по всему, вернуть себе внушительную военную силу.

И не только. Внимание, устремленное на Китай как ключевого противника в XXI веке, ослабло после последних событий на Ближнем Востоке. Энергетический голод оказался оружием помощнее всех ракетных арсеналов. Мировая система безопасности, которую создал и контролировал Вашингтон и которая оставалась стабильной много десятилетий, затрещала по швам. И что самое интересное, руку к этому приложил, прежде всего, Израиль, который сам по себе является "продуктом" Вашингтона.

Так вот, по мнению Джо Кента, в прошлом военного, а ныне директора Национального центра по борьбе с терроризмом при правительстве США, подлинная причина заявлений о скором выходе США из НАТО не связана с отношениями с европейскими союзниками. "Реальный мотив такого намерения в том, что в случае войны между Израилем и Турцией, США смогли бы беспрепятственно встать на сторону Израиля, поскольку больше не будут связаны обязательствами по Североатлантическому договору". Я напомню, что Израиль, в отличие от Турции, не является официальным членом НАТО.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом очень изменило отношение США к НАТО. Трамп позиционировал Америку как требовательного гегемона и настаивал на том, чтобы ее союзники взяли на себя значительную часть финансирования и обязательств в рамках альянса. Это заставило многих в Европе задуматься о создании собственных вооруженных сил. Но не только ради защиты от возможного неприятеля за пределами европейского континента, но и от собственных соседей. Зародившееся недоверие стало расти, и это лишь дополнительно развязало руки США. Ситуацию не улучшила и недавняя встреча Трампа с генсеком НАТО Рютте. Даже наоборот.

Четырехлетний вооруженный конфликт на Украине показал, что военные альянсы, сложившиеся в особое время и условиях, не способны отвечать на вызовы XXI века. Кроме того, события на Ближнем Востоке показали, что США скорее помогут Израилю, не члену НАТО, чем его официальным членам.Точнее говоря, военная мощь теперь направлена не столько на захват новых территорий, сколько, если говорить прямо, на грабеж чужих природных богатств.

В обстоятельствах, когда Израиль не обладает достаточной мощью, чтобы стать гегемоном на Ближнем Востоке и шире, он призывает на помощь США. Точнее говоря, к этому их склоняет сильное еврейское лобби, влияющее на внешнюю политику западного гегемона. Так НАТО как оружие обрела совсем иной смысл, чем тот, который закладывался в альянс при его создании. В общем, попытки превратить НАТО в оружие Израиля и США не нашли поддержки среди европейцев.

Однако остается вопрос, может ли существовать НАТО без главного покровителя. Многие в этом сомневаются. Я напомню, что европейцы потратили века и тысячелетия на междоусобные войны, и, судя по нынешней ситуации, кое-кто готов к ним и сегодня. Германия не скрывает намерений обзавестись ядерным оружием по примеру Великобритании и Франции. А вероятность, что одна пойдет на другую, сегодня даже выше, чем вероятность, что они вместе двинутся на восток — против России.

Вместе с тем создание нового военного союза на нашем континенте сталкивается с проблемой исторической памяти. После кровопролитных войн в прошлом веке многие границы изменились, и некоторые большие государства просто исчезли, а другие распались и превратились в качественно новые. И все заплатили за это очень дорого. Исключительно дорого. Под крылом США расходы казались приемлемыми. Но сейчас в момент, когда мы разобщены, когда бушуют энергетические и прочие кризисы, это кажется непреодолимым препятствием. Особенно для государств, не входящих в круг самых могущественных.

Что касается государств вне альянса, то стоит отметить, что даже НАТО, безусловно, демонстрировало более предсказуемое поведение, чем разобщенные европейцы. Исход, несомненно, будет непростым.