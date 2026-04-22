Подводные процедуры: как российские порты защищают от подводных диверсантов

С июля 2025 года водолазы осмотрели почти 8 тыс. иностранных судов

С июля 2025 года был проведен подводный осмотр почти 8 тыс. гражданских судов, зашедших в российские морские порты из-за границы, выяснили «Известия». Водолазы проверяют подводную часть корпусов на наличие подводных мин и подозрительных предметов. В работе активно принимают участие не только водолазы Минобороны РФ, Росгвардии и других силовых структур, но и частные компании. О том, как осматривают суда, с какими проблемами сталкиваются водолазы и какие инциденты случаются во время работы, — в материале «Известий».

Внимание — Балтике

Осмотр подводной части судов, пришедших из-за границы, начался в июле 2025 года после выхода указа президента № 502, а 25 ноября было принято постановление российского правительства, касающееся алгоритма проведения подобных работ.

— Кабмин регламентировал порядок проверок в развитие президентского указа. Утверждены правила согласования разрешения на заход следующих из иностранных портов судов в морские порты Российской Федерации с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности, а также правила проведения осмотра подводной части таких судов, — заявлял ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллеги Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется судам, прибывающим из недружественных стран или следовавшим через их территориальные воды.

С 21 июля 2025 года были осмотрены 7983 гражданских судна, зашедших в российские морские порты из-за границы. Больше всего кораблей обследовали в портах Балтийского моря — 4185. Затем идут гавани Азовского моря — 1473 и Приморского края — 856 осмотров. В черноморских портах обследовали 744 корабля. Такие цифры сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов со ссылкой на администрации морских портов на конференции «Актуальные проблемы и особенности применения законодательства при проведении осмотров подводной части судов, прибывающих в морские порты РФ».

Решение об осмотрах связано с тем, что в течении 2025 года в российских гаванях регистрировались инциденты, носящие признаки внешнего вмешательства, отмечалось на конференции.

Одна из таких ситуаций сложилась в Усть-Луге, где в феврале прошлого года после трех взрывов в машинном отделении начал тонуть танкер Koala, а в июне произошла утечка аммиака на судне Eco Wizard. Официально причина произошедшего на танкерах названа не была. А уголовное дело было возбуждено по статье по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

При инциденте на Koala, сообщал источник портала 78.ru, в качестве причины взрыва рассматривалась версия «внешнего воздействия». На кадрах, оказавшихся в распоряжении канала, видно, что место повреждения имеет «рваную» форму, а части искореженного металла обращены внутрь машинного отделения, что говорит о том, что эпицентр взрыва был снаружи корпуса.

Это далеко не единичные инциденты. Специалист ООО «Новороссийский подводно-технический отряд» Роман Айвазов рассказал «Известиям», что в конце прошлого года водолазы обнаружили на одном из судов, следовавшем из-за границы, подозрительный люк. Болты, которыми он фиксировался к корпусу, были чистыми, хотя всё днище было в наростах. Документов о проведении соответствующего ремонта у капитана корабля не было. Участники конференции рассказывали «Известиям», что аналогичные инциденты были и в других морских гаванях.

— В таких местах можно прятать взрывчатку, — отметил Роман Айвазов.

По итогам проверки удалось выяснить, что судно, прибывшее в Новороссийск из Стамбула, перед этим заходило на Украину. В итоге было принято решение не пускать его в российский порт, отметил он.

Проблемы осмотра

Осмотром подводной части приходящих из-за рубежа судов на предмет взрывных устройств и подозрительных предметов сейчас занимаются не только пловцы Минобороны РФ, Росгвадии, но и частные компании. Многие из них активно задействуют телеуправляемые подводные аппараты.

Представители таких компаний, опрошенные «Известиями», говорят, что существующее законодательство имеет пробелы и требует совершенствования.

В частности, специалист АО «Сетевая компания» Роман Викторов рассказал «Известиям», что не хватает четкого механизма, который бы обеспечил повышения квалификации водолазов частных компаний.

— В основном в них работают гражданские специалисты, — рассказал он. — Им необходимо пройти обучение у военных в инженерно-саперной области, чтобы разбираться в диверсионных минах, знать места на судах, которые чаще всего используются для их закладки.

Также необходим регламент действий водолазов, экипажей судов и портовых служб при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета, отметил он.

— В постановлении российского правительства от 25 ноября 2025 года речь идет об обнаружении «подозрительных предметов» на корпусе судов, — отметил генеральный директор АО «Сетевая компания» Алексей Малышев. — Но у нас нет паспортизации судов, и, учитывая специфику работы, подозрительным для нас будет любой предмет.

По его словам, существует целый ряд аппаратуры, которая устанавливается на корпусе, — к ним, например, относятся, так называемые протекторы или гидролокаторы. Они внешне могут отличаться друг от друга и при осмотре будут тем самым «подозрительным предметом», из-за чего придется останавливать работу и вызывать саперов. Это серьезно увеличивает время осмотра судов, отметил Алексей Малышев.

Есть вопросы и к медицинскому обеспечению работы водолазов. Для гарантирования их безопасности частным компаниям, осматривающим корабли, нужны барокамеры.

— Это не только ее покупка, но и врачи, которым надо платить зарплату. Это большие деньги, — отметил он. — Было бы неплохо, если бы государство обеспечило работу дежурных барокамер в портах. Ими одновременно могли бы пользоваться несколько компаний.

Также необходимы выделить частоты для организации радиоканалов, чтобы обеспечить оперативную передачу материалов осмотра. Наконец, нужна система оповещения о диверсиях для специализированных организаций, что поможет грамотно оценивать новые угрозы, отмечают участники компаний.

На Украине и в недружественных нам западных странах не раз говорили об экономической войне с нашей страной, а гражданские корабли уже становились целями, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Диверсии могут совершать с помощью наемников, — пояснил он. — По этой причине безопасности портов надо уделять самое пристальное внимание. Для таких атак необязательно задействовать военных диверсантов, находящихся на службе. Могут использовать специалистов в «отпуске» или на «пенсии». Хорошо подготовленных водолазов для проведения подводных диверсионных операций на Западе более чем достаточно. Новейшее оборудование тоже найдется.

Так, например, в британских SАS (Special Air Service) есть специальная служба, которая занимается подводными диверсиями, отметил эксперт.

— В сложившейся ситуации без хорошей охраны не обойтись. Поврежденный или севший на грунт корабль может серьезно осложнить работу всего порта. От работы водолазов, обеспечивающих безопасность, зависит очень многое, — уточнил он.

Сотрудники компаний по осмотру судов отмечают, что проблема относительно новая и требует системного регулирования. В то же время юридические документы, обеспечивающие работу водолазов при осмотре судов, необходимо как можно быстрее доработать, чтобы обеспечить бесперебойный прием иностранных судов в российских портах.

Богдан Степовой