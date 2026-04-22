На Украине похвастались гусеничным БТР "Скиф", скопированным с М113

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Если раньше украинские компании паразитировали на советских разработках, очень часто просто копируя или несколько изменяя наследство так ненавистного им Советского Союза, то сейчас тамошние "разработчики" вдохновляются тем, что сделано на Западе.

Например, сообщается о гусеничном бронетранспортере "Скиф", выполненном с оглядкой на американский М113.

Как у заокеанской машины на нем применена алюминиевая броня, которую, по всей видимости, заменят на традиционную бронесталь.

Говорят, что защита в лобовой части, якобы, обеспечит стойкость к попаданиям бронебойных пуль 14,5×114 мм, летящих со скоростью 911 метров в секунду с расстояния 200 метров. А борта прикроют от пуль 7,62 x51 на дистанции 30 метров при скорости встречи 930 м/с. Днище и ходовая часть будет выдерживать детонацию шести килограммов взрывчатки.

Сообщается, что боевая масса "новинки" составляет 15000 кг. Мощность дизельного двигателя - 360 лошадиных сил, при этом предусмотрены варианты установки двигателей разных производителей.

В качестве вооружения будут использоваться дистанционно управляемые боевые модули с пулеметами 12,7 или 14,5 мм.

Вероятность, что такой БТР поступит в серийное производство очень мала, и, если его и станут изготавливать, то маловероятно, что на территории Украины.

