Гибрид Т-72 и гаубицы: установлено назначение новой машины ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В августе 2025 года появилась фотография необычной машины, представлявшей собой сочетание корпуса самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» и башни танка Т-72Б. Было высказано предположение, что она призвана играть роль САУ.

Однако, как стало ясно из недавних публикаций, этот гибрид оказался самодельной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной. Рабочее место водителя получило ряд усовершенствований, включая установку экрана с изображением с передней и задней камер, что значительно повысило ситуационную осведомленность.

Источник изображения: topwar.ru

Место механика, занимающее башню и часть корпуса, оборудовано целым набором инструментов. Машина также получила дополнительную сетчатую броню для повышения устойчивости к атакам FPV-дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря выбранному шасси, БРЭМ может эвакуировать с поля боя многочисленные типы колёсной и гусеничной техники. На одной из фотографий машина буксирует, вероятно, танк Т-62.

Это далеко не первая самодельная БРЭМ, переоборудованная из имевшейся техники в БРЭМ. Так, уже встречался Т-62, отвечающий за эвакуацию повреждённых машин. Был замечен тягач на базе Т-64. Среди других интересных разработок – машина огневой поддержки, представляющая собой гибрид башни БМП-2 и шасси танка Т-62.