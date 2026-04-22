Войти
Военное обозрение

Гибрид Т-72 и гаубицы: установлено назначение новой машины ВСУ

235
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В августе 2025 года появилась фотография необычной машины, представлявшей собой сочетание корпуса самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» и башни танка Т-72Б. Было высказано предположение, что она призвана играть роль САУ.

Однако, как стало ясно из недавних публикаций, этот гибрид оказался самодельной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной. Рабочее место водителя получило ряд усовершенствований, включая установку экрана с изображением с передней и задней камер, что значительно повысило ситуационную осведомленность.

Источник изображения: topwar.ru

Место механика, занимающее башню и часть корпуса, оборудовано целым набором инструментов. Машина также получила дополнительную сетчатую броню для повышения устойчивости к атакам FPV-дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря выбранному шасси, БРЭМ может эвакуировать с поля боя многочисленные типы колёсной и гусеничной техники. На одной из фотографий машина буксирует, вероятно, танк Т-62.

Это далеко не первая самодельная БРЭМ, переоборудованная из имевшейся техники в БРЭМ. Так, уже встречался Т-62, отвечающий за эвакуацию повреждённых машин. Был замечен тягач на базе Т-64. Среди других интересных разработок – машина огневой поддержки, представляющая собой гибрид башни БМП-2 и шасси танка Т-62.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Мста-С
Т-62
Т-72
Т-72Б
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"