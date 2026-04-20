Появились подробности пуска северокорейских баллистических ракет

Запуск северокорейской мобильной межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 4 июля 2017 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press

Yonhap: баллистические ракеты КНДР пролетели 140 км

Баллистические ракеты КНДР пролетели около 140 км. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

До этого сообщалось, что со стороны КНДР были выпущены несколько баллистических ракет.

По данным южнокорейских военных, пуски были зафиксированы около 06:10 по местному времени из района Синпхо в сторону Японского (Восточного) моря. Отмечается, что разведслужбы Южной Кореи и США заранее отслеживали признаки подготовки к запуску, а также вели обмен информацией с Японией.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальных ракет, способных долетать до США и поражать материковую часть.

В сентябре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея достигла немалых успехов в сфере оборонной науки и исследований и получила «новое секретное оружие». По его словам, Пхеньян безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала государства.

Ранее Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе.

Георгий Галоян

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
