В США раскрыли, сколько довоенного арсенала может вернуть Иран

NYT: Иран может вернуть себе до 70% довоенного арсенала

У Ирана существует возможность вернуть себе до 70% довоенного арсенала. Об этом заявляет американская газета The New York Times.

По данным издания, Тегеран в данный момент имеет около 40% запасов ударных беспилотных летательных аппаратов, свыше 60% пусковых установок, примерно 50% ракетных установок.

В материале отмечается, что этого оружия хватит для дальнейшей блокировки Ормузского пролива.

Тем временем агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде.

В Иране отметили, что решение о переговорах с Вашингтоном Тегеран примет только после снятия морской блокады. Власти страны назвали главным условием для продолжения диалога отказ от «чрезмерных требований со стороны США». В противном случае Иран «не станет тратить время на изнурительные и бесполезные переговоры» — такую позицию, по информации Tasnim, Тегеран довел до сведения американских официальных лиц через пакистанского посредника.

Александра Франс