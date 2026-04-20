Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО

Зеленский: Украине нужно за год создать свою антибаллистическую систему ПВО

Украина должна за год создать свою антибаллистическую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Это реалистично, но очень сложно. Вопрос в составляющих», — сказал он.

По словам украинского лидера, он обсуждал этот вопрос с европейскими союзниками.

Антибаллистическая система — это комплекс вооружений, предназначенный для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет или их боеголовок в полете.

3 апреля Зеленский заявил, что Украина планирует получить американские антибаллистические системы противоракетной обороны THAAD, которыми располагают страны на Ближнем Востоке. По данным издания «Страна.ua», система THAAD очень дорогая. Стоимость одной батареи составляет от $1 до $2,7 млрд, в то время как ракеты к ней стоят от $12 – $15 млн.

Таким образом, пишет издание, шансы на получение Киевом таких комплексов не высоки. В особенности если учесть, что странам Ближнего Востока, в которых расположены военные базы США, грозит опасность ударов со стороны Исламской Республики.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины такой дефицит ракет ПВО, что «хуже некуда».

Игорь Рябов