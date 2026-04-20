Покоритель «МиГов»

16 апреля этого года после долгой и продолжительной болезни ушёл из жизни Герой Российской Федерации №4, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник Владимир Михайлович Горбунов. Он поднял в небо и провёл испытания сверхзвуковых истребителей МиГ-21-93), МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ (вместе с О.В. Антоновичем), опытно-экспериментального прототипа истребителя пятого поколения «1.44».

Участвовал в испытаниях сверхзвуковых боевых самолётов МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, учебно-тренировочного самолёта МиГ-АТ, а также высотного разведчика М-17 ОКБ В.М.Мясищева..

На счету лётчика более 3,5 тысячи часов общего налёта, в том числе более 2 тысяч часов испытательного. В общей сложности он освоил более 80 типов и модификаций летательных аппаратов. Сам Владимир Михайлович говорит, что летал практически на всём, что может летать, даже на воздушном шаре.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник Владимир Михайлович Горбунов. Источник: Валерий Агеев

Нелегкий путь в небо

Владимир Горбунов родился 14 июля 1946 года в городе Вятские Поляны Кировской области. Детство и юность провёл в Туле. Профессии родителей были далеки от военных. Его отец, Горбунов Михаил Борисович, работал начальником телефонной станции машиностроительного завода, а мать, Надежда Фёдоровна, экономистом в снабжении на этом же заводе.

Как вспоминает тётя Владимира Михайловича, Соколова Галина Борисовна, он рос очень любознательным, сообразительным мальчиком.

- Такой, бывало, вопрос задаст – не скоро на него ответишь.

В шесть лет, на год раньше, чем положено, Владимир пошёл в школу. Он учился в начальной школе № 1. Учился очень хорошо, только на «5». Уже тогда, в Вятских Полянах, у Володи появилась тяга к небу. При Доме пионеров работал авиамодельный кружок, в котором мальчик начал заниматься. В 14 лет Володя стал чемпионом РСФСР по авиамодельному спорту.

В 1962–1965 годах он учился в Московском авиационном институте. В 1963–1965 годах занимался в аэроклубе МАИ. Летом 1965 года прервал обучение и добровольно поступил в Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, которое закончил через два года.

В декабре 1968 – сентябре 1973 года Горбунов служил в 32-м гвардейском истребительном авиационном полку (Московский военный округ; аэродром Шаталово, Смоленская область). Летал на сверхзвуковых истребителях МиГ-21ПФМ, модификациях МиГ-23 самолетах МиГ-23С и МиГ-23М. В.М. Горбунов за участие в войсковых испытаниях этого самолёта был награждён орденом Красной Звезды.

В июле 1973 года он поступил в только что созданный Центр подготовки лётчиков-испытателей ВВС в городе Ахтубинск Астраханской области. Это был первый набор в «военную» Школу лётчиков-испытателей. В наборе было 22 человека, трое из них (В.М. Горбунов, В.М. Чиркин и В.В. Васенков) стали Героями Российской Федерации, 13 человек (каждый второй!) – Заслуженными лётчиками-испытателями СССР и РФ.

В Министерстве авиационной промышленности СССР

В августе 1982 года Горбунов был прикомандирован к Министерству авиационной промышленности СССР с оставлением в рядах армии и назначен лётчиком-испытателем-инспектором Управления лётной службы МАП СССР.

С ноября 1982 по декабрь 1991 – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института (в 1984–1986 года – начальник лётного комплекса «А»). Он провёл ряд сложных испытательных работ на самолётах-истребителях по тематике Института.

Вот что вспоминал о Горбунове Герой России, Заслуженный летчик-испытатель РФ Валерий Меницкий:

- Это был необыкновенно скромный человек, хотя его опыту работы может позавидовать любой. То, что он был скромен в быту и молчалив, не говорило о том, что у него мягкий характер. Но главное, что он был по натуре честным и порядочным человеком.

Володя получил звания Героя России и заслуженного лётчика-испытателя России. Этими наградами был достойно оценён его вклад в развитие отечественной авиации.

В ОКБ А.И.Микояна

С января 1992 по 2002 г. Горбунов – лётчик-испытатель ОКБ имени А.И. Микояна Поднял в небо и провёл испытания сверхзвуковых истребителей МиГ-21-93 МиГ-29СМТ, МиГ-29УБТ (совместно с О.В. Антоновичем), опытно-экспериментального прототипа истребителя пятого поколения «1.44». Он запомнил свои ощущения от полета на этом истребителе:

- Малейшее отклонение рулей — машина безукоризненно слушается. Легкость управления невероятная. Ни с чем сравнить нельзя, вспоминал летчик.

9 августа 1991 года со штурманом С.П. Хазовым катапультировался из перехватчика МиГ-31 с отказавшей системой управления.

Вот что писал об этом случае Герой России, Заслуженный летчик-испытатель РФ Александр Гарнаев:

- В тот день экипаж в составе лётчика-испытателя Владимира Михайловича Горбунова и штурмана-испытателя Сергея Петровича Хазова получил довольно сложное задание: определение параметров устойчивости-управляемости вплоть до предельно допустимых углов атаки с максимальной боевой нагрузкой – на самолёт были штатно подвешены десять тяжёлых ракет.

Методика выполнения такого рода исследований – выполнение на последовательной серии заданных чисел М специальных испытательных маневров «вираж-спираль». Эти упражнения воспринимались как повседневная, зачастую утомительная, подолгу однообразная рутина, вроде и не имеющая ничего общего с подвигами и прочими громкими словами. Фото 5

Оба – и Горбунов, и Хазов – работали к тому моменту на фирме «МиГ» относительно недавно, но по праву считались опытным экипажем, вполне соответствовавшим наивысшей профессиональной квалификации.

Спокойная рассудительность Владимира Михайловича весьма контрастировала с нашим тогдашним микояновским темпераментом и органично дополняла наш коллектив – его здравомыслие зачастую вызывало искреннее желание повнимательнее прислушаться и поучиться.

Вот так рутинно и «пилили» в жаркий августовский денёк 1991 года Владимир Михайлович с Серёгой свои виражи-спирали. Но вдруг машина повела себя странновато. Самолёт необычайно охотно валился влево, а вправо крениться не хотел даже при полном отклонении ручки по крену.

Нельзя было просто ровно держать горизонт – но лететь-то пока можно «раком-боком», удерживая самолёт с большим скольжением дачей до упора правой ноги. Тут уж не до выполнения задания – бегом домой!

Уже после прохода ближнего привода, прямо перед выравниванием справа рванул по - степному резкий порыв бокового ветра. Отказавшие элероны разом ушли в крайнее положение – машина начала резко валиться влево, парировать это было уже невозможно ни предельными отклонениями до упоров всех рулей, ни максимальным при этом разнотягом двигателей!! Необходимо немедленно катапультироваться без раздумий!!!

Однако как раз слева по заходу и лежало два густонаселённых пятна застройки в этой голой степи – огромный военный гарнизон и за ним городок Ахтубинск! Горбунов прямо у земли мгновенно нашёл единственно возможный шанс: он перевел траекторию истребителя вверх от земли, хотя летчики были в этот момент головой вниз!

С форсажным грохотом, едва не сшибая крыши и многочисленные антенны, вращающаяся сорокатонная «ласточка» пронеслась над примкнувшими к аэродрому служебными постройками, штабами, ангарами и далее пригарнизонным микрорайоном размещения командировочных команд и экспедиций. Сам город Ахтубинск и село Петропавловка на противоположном берегу речки Ахтуба прошли, вращаясь, уже с выраженным набором высоты. Набрав высоту около двух километров, во вращении летчики благополучно катапультировались. Самолет сгорел в безлюдной правобережной волжской степи. Вот столь непросты испытательские судьбы – и у людей, и у машин!

Заслуженная награда

В 1989 году лётчику было присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР». Горбунова представили к званию Героя Советского Союза, но Союз распался, и летчик получил звание уже Героя России 16 августа 1992 г. В указе говорилось, что это высокое звание было присвоено за «мужество и героизм, проявленные при испытании истребителей МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций». Так же был вручен знак особого отличия – медаль «Золотая звезда». Интересно отметить, что медаль имела номер 4. Первые три вручили генерал-майору авиации С. Осканову и космонавтам С. Крикалеву и А.Калери.

У всех летчиков есть свои приметы. Вот и Горбунов все равно садясь в кабину истребителя, сначала ставил правую ногу. И говорил:

- Это и личная счастливая примета, и тут же улыбаясь: так просто удобнее. Но также утверждал, что в работе летчика-испытателя верить в суеверия — лучше не летать.

- Без фонаря кабины приходилось летать. И на больших высотах я летал со сброшенным фонарем. Не бывает такого, что в небе лучше, чем на земле. В небе ситуация, среда враждебная, говорил летчик.

И в этом - он весь. Никакой романтики. Самолет — машина, которая должна показать результат. Точку в летной карьере Владимир Горбунов поставил лишь в 57 лет, когда стало подводить зрение - в возрасте, серьезном для летчика-испытателя.

С октября 1996 года полковник В.М. Горбунов – в запасе.

Жил в городе Жуковский Московской области. После ухода с лётной работы некоторое время трудился начальником лётной службы ОКБ имени А.И. Микояна.

Дети пошли по стопам отца. Сын Станислав стал лётчиком-испытателем. Владимир Михайлович был всегда спокоен и сдержан, однако его голос порой предательски дрожал, когда он рассказывал об одном полете Станислава. Тогда на предельных скоростях у его самолета МиГ-21 отказал стабилизатор. На размышления были секунды. Отец с земли с командного пункта давал советы и скрывал волнение.

- Я схватил сразу радиостанцию, вспоминал Горбунов. . Я ему сказал - сделай то-то, то-то, то-то. Если будет вращение, катапультируйся. Он выпустил механизацию, выпустил шасси. Вроде самолет летит. Посоветовались немного и приняли решение садиться. Сел он на скорости 410 километров в час, потому что на меньшей скорости он просто падал этот самолет. Дали ему Орден Мужества за это, рассказывал летчик.

Информация, полученная в результате спасения самолета, помогла установить причины и условия инцидента и имела важное значение в продолжении исследований по применению новых технологий радиолокационной незаметности для перспективных истребителей.

Станислав Горбунов второй справа Источник: Валерий Агеев

Владимир Михайлович Горбунов умер 16 апреля 2026 года. Похоронен в Мытищах в Пантеоне защитников Отечества. Историк авиации Андрей Симонов считает, что Владимир Горбунов действительно сделал очень много для нашей авиации. И поэтому очень непонятно от того, что ни одно новостное агентство, ни один телеканал или газета ничего не сообщили об уходе из жизни одного из первых Героев Российской Федерации (его Золотая Звезда имела порядковый номер 4). Вот так наша страна чтит и помнит своих Героев...

Однако поднятый им в небо в далёком 1998-м истребитель МиГ-29СМТ и ставший памятником навсегда останется в Жуковском как память об этом выдающемся лётчике-испытателе.

Валерий Агеев