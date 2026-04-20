Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились

У «Элемента» упала прибыль и вырос чистый долг

Группа «Элемент», один из крупнейших российских разработчиков и производителей электроники, перешла от прибыли к убытку. Как пишет РБК, по итогам 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в 2 млрд рублей против 8,3 млрд рублей прибыли годом ранее. Также заметно просели ключевые финансовые показатели: EBITDA (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) снизилась с 11 млрд до 4,9 млрд рублей, а ее рентабельность — с 25% до 13%.

Выручка группы сократилась на 12%, до 38,6 млрд рублей. Сильнее всего просел основной для компании сегмент — электронная компонентная база, где падение составило 29%. В «Элементе» объясняют это снижением спроса со стороны промышленных заказчиков, которые являются главными потребителями такой продукции. При этом отдельные направления, напротив, показали рост: сегмент точного машиностроения вырос на 122%, а электронных блоков и модулей — на 33%.

Проблемы «Элемента» отражают общую ситуацию в российской отрасли электронных компонентов. По оценке Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, объем рынка в 2025 году сократился на 25%, а в начале 2026 года падение продолжилось. Среди причин называют высокие ставки по кредитам, сокращение инвестпрограмм, уменьшение бюджетного финансирования и рост доли готовой китайской продукции.

