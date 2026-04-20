В России изменили правила признания микросхем отечественными

Для российских чипов ввели новые баллы и сроки локализации

Правительство России утвердило обновленные требования к локализации производства микросхем. По сравнению с версией проекта от июля 2025 года правила стали чуть мягче по числу баллов и срокам. Новые нормы, как пишет «Коммерсантъ», опубликованы в рамках изменений к постановлению №719 и начнут применяться поэтапно — с 1 июля 2026 года и 1 января 2027 года.

Система оценки теперь будет учитывать долю технологических операций, выполненных в России, долю отечественных компонентов, а также использование российского ПО и сложнофункциональных блоков. Вместо трех уровней соответствия, как предлагалось ранее, вводятся два уровня: первый — для полного цикла производства с использованием фотошаблонов и монокристаллов, второй — без этих операций.

Для наиболее сложных микросхем второго уровня, выпускаемых по техпроцессу 28 нм и тоньше, потребуется набрать от 21 балла в 2027 году до 36 баллов к 2038 году. При этом ранее внесенные в реестр российской радиоэлектронной продукции записи для микросхем сохранят силу до окончания срока действия.