Эксперт Пухов: Су-35С превосходит истребители США F-16, F-15 и F-22

Истребители СУ-35С
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Руководитель ЦАСТ уточнил, что истребитель поколения лидирует по маневренности, радиусу и дальности обнаружения

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-35С по совокупности характеристик превосходит все зарубежные истребители четвертого поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16, а F-22 по боевым параметрам, сообщил ТАСС военный аналитик, руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Являясь истребителем поколения "4++", Су-35С по комбинации характеристик фактически превосходит любые зарубежные истребители четвертого поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16 последних модификаций, и может успешно противостоять даже истребителям пятого поколения. Достаточно указать, что Су-35С превосходит американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-22 по маневренности, боевому радиусу, а также дальности обнаружения и поражения целей, а относительно характеристик истребителя Lockheed Martin F-35 превосходство Су-35С является еще более значительным", - сказал Пухов.

Эксперт назвал Су-35С подлинно многофункциональной платформой и отметил, что российский истребитель способен нести практически весь спектр самых современных средств поражения класса воздух - поверхность, тоже превосходя по ударным возможностям большинство современных боевых самолетов четвертого и даже пятого поколения.

"В качестве мощного средства дальнобойного поражения воздушных и наземных целей и завоевания превосходства в воздухе истребитель Су-35С составляет сегодня основу боевого потенциала российской оперативно-тактической авиации и сохранит актуальность еще длительное время", - подытожил военный аналитик.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана