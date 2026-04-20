Эксперт Пухов: Су-35С превосходит истребители США F-16, F-15 и F-22

Руководитель ЦАСТ уточнил, что истребитель поколения лидирует по маневренности, радиусу и дальности обнаружения

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-35С по совокупности характеристик превосходит все зарубежные истребители четвертого поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16, а F-22 по боевым параметрам, сообщил ТАСС военный аналитик, руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Являясь истребителем поколения "4++", Су-35С по комбинации характеристик фактически превосходит любые зарубежные истребители четвертого поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16 последних модификаций, и может успешно противостоять даже истребителям пятого поколения. Достаточно указать, что Су-35С превосходит американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-22 по маневренности, боевому радиусу, а также дальности обнаружения и поражения целей, а относительно характеристик истребителя Lockheed Martin F-35 превосходство Су-35С является еще более значительным", - сказал Пухов.

Эксперт назвал Су-35С подлинно многофункциональной платформой и отметил, что российский истребитель способен нести практически весь спектр самых современных средств поражения класса воздух - поверхность, тоже превосходя по ударным возможностям большинство современных боевых самолетов четвертого и даже пятого поколения.

"В качестве мощного средства дальнобойного поражения воздушных и наземных целей и завоевания превосходства в воздухе истребитель Су-35С составляет сегодня основу боевого потенциала российской оперативно-тактической авиации и сохранит актуальность еще длительное время", - подытожил военный аналитик.