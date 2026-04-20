ТАСС

УВЗ и "Рособоронэкспорт" готовы сотрудничать с Малайзией по новому Т-90МС

Модернизированный ОБТ Т-90МС стал центральным экспонатом российской экспозиции на IDEX 202
Речь идет в том числе о поэтапной сборке и полном сервисном сопровождении танков, сообщили в Ростехе

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 19 апреля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) и "Рособоронэкспорт" готовы предложить Малайзии гибкие схемы сотрудничества, включая поэтапную сборку и полное сервисное сопровождение боевых машин Т-90МС. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех" в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

"Вопросы локализации производства и передачи технологий рассматриваются в индивидуальном порядке с каждым партнером. Россия обладает успешным опытом организации лицензионного производства и кооперации с зарубежными заказчиками (достаточно вспомнить проекты в Индии и ряде других стран). Поэтому при проявлении интереса со стороны Малайзии "Рособоронэкспорт" и концерн "Уралвагонзавод" готовы предложить гибкие схемы сотрудничества, включая поэтапную сборку и полное сервисное сопровождение боевых машин Т-90МС", - сказали в госкорпорации.

Там подчеркнули, что в отношении перспектив взаимодействия с Малайзией УВЗ традиционно рассматривает всех партнеров в Юго-Восточной Азии как важных и перспективных. Концерн всегда открыт для диалога по поставкам техники, которая уже доказала свою надежность в условиях тропического климата.

В Ростехе отметили, что танк Т-90МС - боевая машина эпохи военных конфликтов нового поколения, созданная концерном "Уралвагонзавод" для экспортных заказчиков. Она вобрала в себя все самые передовые и инновационные разработки российского оборонно-промышленного комплекса. Танк сочетает в себе проверенную платформу с современной системой управления огнем, динамической защитой и высокую подвижность, он доказал свою исключительную эффективность и надежность в самых разных климатических условиях.

