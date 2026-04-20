"Уралвагонзавод": Т-90С подтвердил адаптивность к любым условиям эксплуатации

Заказчики высоко оценивают российский танк, отметили в концерне

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 19 апреля. /ТАСС/. Российский танк Т-90С получил высокую оценку заказчиков, подтвердив во время тендерных испытаний в 2000 году адаптированность к экстремальным условиям эксплуатации. Об этом рассказали ТАСС в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

"В рамках открытого тендера 2000-х годов Т-90С единственный прошел весь цикл испытаний, подтвердив способность сохранять заданные тактико-технические характеристики в диапазоне температур от минус 50 °C до плюс 55 °C, в условиях высокогорья и тропической влажности. Это позволило ему получить высокую оценку заказчиков и стать одним из самых проверенных и адаптированных к разным условиям основных боевых танков в мире", - сообщили в концерне.

Там подчеркнули, что машины "Уралвагонзавода" проектируются с учетом работы в условиях, где запас прочности критически важен. Если в умеренном климате преимущества технических решений очевидны, то в экстремальных климатических зонах они выходят на первый план.

В концерне отметили, что успешное прохождение испытаний Т-90С в начале 2000-х годов в трех различных климатических зонах - Саудовской Аравии (пустыня с экстремально высокими температурами и абразивным действием песка), Индии (сочетание пустыни Тар, высокогорья и влажных тропиков) и Малайзии (тропические джунгли, болота, высокая влажность) - свидетельствует о фундаментальном качестве, заложенном конструкторами "Уралвагонзавода".