«Признаки нарушения работы мозга». Почему главе Пентагона не стоит говорить о нечестной войне

Полковник Ходаренок: Хегсета надо снять с должности после слов о нечестной войне

Глава военного ведомства США Пит Хегсет назвал систему стратегических действий и формы применения Вооруженных сил Ирана в ходе конфликта «нечестной борьбой». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разобрал выступление «министра войны» по пунктам и дал ему несколько полезных советов.

Сразу скажем — таких слов, как «система стратегических действий и формы применения вооруженных сил» Пит Хегсет, по всей видимости, не знает. И никогда их не произносил. Это мы ему приписали.

Однако речь руководителя Пентагона в целом производит весьма странное впечатление. Менее всего она напоминает выступление главы военного ведомства, подводящего хотя бы промежуточные итоги вооруженной борьбы.

В частности, военный министр США начинает свое выступление, обращаясь к Тегерану, следующим образом:

«Мы наблюдаем за вами. У нас разные возможности, у наших военных и у вас. Помните, что это нечестная борьба».

То, что боевые и оперативные возможности вооруженных сил США и Ирана, мягко говоря, разные, и раньше ни у кого сомнения не вызывало. Но утверждение буквально с первой строки, что «это нечестная борьба», сразу вызывает массу вопросов. Если нечестная, то в чем это конкретно выражается? И с какой стороны это нечестно? И каковы масштабы нечестности и результаты, к которым эта нечестность приводит? В общем, ничего непонятно, и тема, что называется, Питом Хегсетом не раскрыта.

Глава военного министерства США Пит Хегсет продолжает:

«И мы знаем, какие военные объекты вы перемещаете и куда вы их перемещаете. Пока вы выкапываете, а именно этим вы и занимаетесь, — выкапываете разбомбленные и разрушенные объекты, — мы становимся только сильнее».

То, что в ходе военных действий происходят постоянные перегруппировки, передислокации и выдвижение войск, сил и средств — явление более чем нормальное. И работа всего разведывательного сообщества в ходе войны в том и заключается, чтобы своевременно вскрыть подобные перемещения. Так что и тут непонятно, что хотел этим сказать Пит Хегсет.

«Вы выкапываете оставшиеся у вас пусковые установки и ракеты, не имея возможности их заменить. У вас нет оборонной промышленности, нет возможности пополнять свои наступательные или оборонительные возможности. У вас есть только то, что у вас есть. Вы это знаете, и мы это знаем», — заявил Пит Хегсет.

Все-таки странное слово «министр войны» США употребляет — «выкапываете». Откуда в Иране и что, кроме ракет и ПУ, выкапывают? Из заглубленных или подземных сооружений? Каковы масштабы этого «выкапывания»? Верны ли сведения Хегсета о том, что у Ирана нет оборонной промышленности? И как это согласуется с тем, что Иран в течение всех 40 дней противостояния наносил масштабные удары по объектам на территории Израиля и монархий Персидского залива?

И что означают слова Пита Хегсета «у вас есть только то, что у вас есть»? А может быть, вот этого-то наряда сил и средств Ирана как раз и вполне достаточно для того, чтобы дать Соединенным Штатам самый болезненный ответ в случае продолжения военных действий?

В общем, складывается вполне отчетливое впечатление, что у военного министра США налицо спутанность сознания и неразборчивая речь. А это, как известно, признаки нарушения работы мозга, которые могут быть связаны с различными патологическими состояниями. Такое состояние требует немедленного обращения к врачу.

После такого выступления главы оборонного ведомства его надо немедленно отстранять от должности и отправлять на углубленное медицинское обследование в госпиталь. К примеру, в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, расположенный в штате Мэриленд.

Основания подозревать «министра войны» США в этом есть более чем весомые. В частности, известно, что Пит Хегсет проводит регулярные христианские богослужения в Пентагоне. Не так давно он цитировал даже не священное писание, как ему казалось, а слова одного из персонажей фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Уж только одно это заставляет серьезно насторожиться, насколько обоснованными могут быть слова главы военного ведомства США в других случаях, и до конца ли дееспособен он.

Бывают ли честные войны?

А если серьезно, то ничего принципиально нового в словах Пита Хегсета нет. Если задуманная военная кампания не заканчивается блистательной победой и полным разгромом противника, то обычно со стороны, не добившейся убедительного результата, следуют обвинения в том, что неприятель вел войну не по правилам. И этому приему уже, по меньшей мере, более двухсот лет.

К примеру, в свое время Наполеону Бонапарту не удалось завоевать самую западную страну Европы – Португалию.

Французы, привыкшие воевать «по правилам», не знали, что противопоставить масштабному партизанскому движению, охватившему самые широкие народные массы в этой стране.

И в войне 1812 года, по воспоминаниям французских генералов, «русские варвары» тоже воевали не по правилам. Да и к тому же в сокрушительном поражении Великой армии главную роль, по мнению маршалов Наполеона, сыграло не мастерство русского воинства, а «генерал Мороз». Впоследствии эта же идея была доработана и принята на вооружение германскими генералами во время Великой Отечественной войны. Разве что к «генералу Морозу» добавился «генерал Грязь».

Безусловно, никто не отменял на данном этапе Международное гуманитарное право, то есть совокупность международно-правовых норм и принципов, ограничивающих методы и средства ведения войны.

Но и рассуждать о какой-либо нечестности в ходе ведения военных действий тоже явно неуместно. Никто пока не отменял оперативно-стратегической маскировки, которая, как известно, направлена на обман иностранных разведок (противника) и осуществляется в целях повышения живучести войск и достижение внезапности их действий.

И замысел любой операции непременно включает мероприятия по введению противника в заблуждение. Так что рассуждать о честности/нечестности в ходе ведения военных действий занятие абсолютно контрпродуктивное.

И Питу Хегсету на собраниях высшего руководящего состава Вооруженных сил США в Пентагоне, наверное, все-таки не Библию надо цитировать, а строить свои выступления исключительно на основе книги «Основы подготовки и ведения операций» (так она называется у нас, но есть и американский аналог).

Михаил Ходаренок

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).