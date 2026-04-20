Поразили габариты: ущерб США от потерь ударных БПЛА достиг $1 млрд

Топ-5 тяжелых дронов, уничтожение которых сказалось на военном бюджете Вашингтона, Израиля и Ирана

Тяжелые разведывательно-ударные беспилотники играли важную роль с первого дня войны США и Израиля против Ирана. Их активное использование предопределило и большие потери. США, по данным источников американских СМИ, с начала конфликта могли лишиться едва ли не десятой части стоящих на вооружении дронов MQ-9 Reaper («Жнец»), а общий ущерб от потерь этого вида вооружений приблизился к $1 млрд. «Известия» проанализировали ход боевых действий и составили топ-5 потерь сторонами конфликта тяжелых разведывательно-ударных дронов, исходя из количества и затрат на восстановление их потенциала.

1. MQ-9 Reaper (США)

Потери — 24. Ущерб — до $720 млн

Первое место в нашем рейтинге занял разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper («Жнец»). На момент начала войны с Ираном американский ВПК выпустил, по разным оценкам от 430 до 575 таких аппаратов, в том числе на экспорт. ВВС США эксплуатирует порядка 300 из них. «Жнец» стал одним из самых массовых больших стратегических дронов в мире, прошел боевое крещение в Афганистане и Ираке, используется при патрулировании границы с Мексикой и т.д.

С начала войны с Ираном США лишились 24 MQ-9 Reaper, сообщал 9 апреля телеканал CBS со ссылкой на источники.

Военный эксперт Дмитрий Корнев считает такую оценку близкой к реальности. По его словам, она подтверждается в том числе видео- и фотоматериалами с поражением этих дронов или их обломками, которые активно распространяются в интернете.

В том, что США потеряли столько бортов нет ничего удивительного — они максимально активно используются в ходе конфликта, часто поражали цели в глубине иранской территории, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Можно подчитать и финансовые потери американцев — один такой аппарат стоит около $30 млн, а значит общая сумма составила $720 млн, — отметил он.

Пятитонная машина длинной 11 метров с размахом крыла 25 метров оснащена турбовинтовыми двигателями, позволяющими развивать скорость более 400 км/ч, подниматься на высоту до 13 км и находится в воздухе 24 часа.

Беспилотник может нести телекамеры, работающие в видимом и инфракрасном диапазонах, радары и другое спецоборудование, которое используется для разведки. В ударном арсенале — ракеты Hellfire, управляемые 227-килограммовые бомбы GBU-12 Paveway II и GBU-38 и другие системы вооружения.

В тоже время, потери даже 24 MQ-9 Reaper пока не выглядят критичными для ВВС США, отметил Дмитрий Корнев. По его словам, американцы сохраняют необходимое количество таких машин в зоне конфликта, перебрасывая их с авиабаз в других точках мира.

2. MQ-4 Triton (США)

Потери — 1. Ущерб — до $245 млн

9 апреля американское командование официально подтвердило потерю в Персидском заливе беспилотного разведчика MQ-4 Triton — это морская вариация стратегического разведывательного БПЛ RQ-4 Global Hawk. Причиной была названа техническая неисправность.

В зависимости от оборудования стоимость такого беспилотника составляет от $120 до $245 миллионов.

— Для американской армии и ВМС — это чувствительная потеря, — рассказал Дмитрий Корнев. — Эти дроны были специально разработаны для проведения глубокой морской и прибрежной разведки. Собранная ими информация помогает определять местонахождение важных военных объектов и планировать ударные операции.

Взлетная масса «птицы» достигает 15 тонн, его длинна — около 14 метров, размах крыла — около 40.

Радары аппарата могут работать в любых погодных условиях и сканировать местность на глубину около 200 км, обнаруживая в том числе и движущиеся цели. Подтвердить информацию, поступающую с радара, могут дневная и инфракрасная камеры, обеспечивающие получение видеокартинки в любое время суток. Аппарат также может быть оборудован лазерным целеуказателем и дальномером.

MQ-4 Triton, в дополнение к базовым характеристикам RQ-4 Global Hawk имеет усиленную конструкцию, антиобледенительную систему и защиту от ударов молний, чтобы иметь возможность при необходимости спускаться сквозь облака для более близкого наблюдения за целями на поверхности воды.

3. IAI Heron (Израиль)

Потери — 4. Ущерб — до $46 млн

Иран также сбил несколько израильских разведывательно-ударных беспилотников IAI Heron («Херон»). Израильские СМИ через неделю после начала конфликта сообщали о потере как минимум 4 таких аппаратов. В максимально комплектации его стоимость доходит до $46 млн. Таким образом, общий ущерб может доходить до $184 млн даже без учета последующих потерь.

Аппараты Heron с многорежимной РЛС, предназначены для разведки и патрулирования, а последняя модификация — и для нанесения ударов. Продолжительность полета «птицы» достигает 45 часов. Габариты машины: длина — более 8 метров, размах крыла — около 15.

ПВО Ирана смогла нанести значительные потери беспилотным машинам коалиции несмотря на свои скромные возможности, отмечают эксперты.

— В ходе конфликта хорошо сработала иранская засадная тактика, во время которой израильские БПЛА обнаруживали и поражали комплексами с пассивными системами наведения, которые могут найти цели без включения РЛС, — объяснил Юрий Лямин.

4. Hermes 900 (Израиль)

Потери — 3. Ущерб — до $90 млн

Видеоизображения пораженных израильских разведывательных-ударных дронов типа Hermes 900 появились в первые дни конфликта. По данным израильских СМИ, только за первую неделю конфликта ЦАХАЛ потерял 3 Hermes 900, еще несколько были повреждены. При стоимость аппарата порядка $30 млн ущерб может составлять как минимум $90 млн.

Hermes 900 оснащен оптико-электронными системами наблюдения, РЛС, способными обнаруживать движущиеся цели, а так же инфракрасными датчиками и лазерным целеуказателями-дальномерами.

На их борту установлена система связи, которая позволяет в режиме реального времени передавать всю информацию, включая видео, на командный пункт. Также они могут наносить удары по наземным целям.

— Такие машины работали в районах, где могут оказаться иранские ракетные пусковые установки, — объяснил Юрий Лямин. — Их использование имело важно значение — с помощью этих машин Израиль уничтожал ракетные потенциал противника на его территории, сокращая число пусков по стране.

В то же время, накануне перемирия Иран уверенно удерживал количество ежесуточных пусков ракет — это свидетельствует о том, что потери разведывательных БПЛА для Израиля оказались чувствительными и они уже не могли контролировать все районы откуда противник наносил свои удары, отметил Юрий Лямин.

— Вероятно, израильская армия стала реже использовать разведывательно-ударные аппараты в бою, — отметил он. — Количество видео пораженной техники или иранских военных объектов тоже уменьшилось.

5. Qods Mohajer-6 (Иран)

Потери — н/д. Ущерб — до $1 млн

Иран со своей стороны потерял несколько больших ударно-разведывательных БПЛА Qods Mohajer-6.

Это ожидаемый исход противостояния американского и израильского ПВО против иранских разведывательных машин, считают эксперты. Он действует на относительно небольшой высоте — порядка 3100 м и на скорости до 200 км/час. Размах крыльев машины — 10 метров, длина — больше 5,5 метров.

— Для современных зенитных комплексов такой тихоходный и достаточно большой беспилотник — легкая цель, — отметил Дмитрий Корнев.

Эти машины могут вести разведку и несут ракеты для уничтожения обнаруженных объектов. Их начали выпускать в 2018 году, и они давно переболела «детскими болезнями», показав себя надежной боевой платформой. Из-за относительной дешевизны — порядка $100 тыс. за аппарат, потерю нескольких нельзя считать серьезным уроном.

Богдан Степовой