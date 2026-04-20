Разрабатываемую для Украины ракету AGM-188A Rusty Dagger показали в США

В США продолжаются испытания новой малогабаритной ракеты AGM-188A Rusty Dagger, разработанной для Украины. При этом не исключается, что данный боеприпас будет принят на вооружение и американцами.

США хоть и заявляют об отказе от прямых поставок вооружений Киеву, но зарабатывать на продаже оружия все же продолжают. Пусть через посредников в лице Европы, но американское оружие на Украину поступает регулярно. Кроме того, некоторые американские компании заняты разработкой вооружений для бандеровского режима. В том числе и ракет по программе Extended-Range Attack Missile (ERAM).

Работы по ERAM начались еще в 2024 году, предполагалось, что США разработают для Киева малогабаритную ракету с дальностью около 400 км и боевой частью в 30-60 кг, которую могут нести как самолеты, так и вертолеты. Прототипы ракеты появились весной прошлого года. На данный момент идут испытания, после которых ракета пойдет в серию. На первом этапе планируются поставки на Украину, а потом по опыту боевого применения будет решаться вопрос о принятии боеприпаса на вооружение армии США.

На сегодняшний день о ракете AGM-188A Rusty Dagger известно мало. В конце лета 2025 года разработчики заявили дальность полета в более 500 миль (900 км), но речь шла о «пустой» ракете без полезной нагрузки. Также заявлялось о наличии системы навигации TERCOM, обеспечивающей полет на малой высоте с учетом рельефа местности.

  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана