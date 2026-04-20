Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев заявил, что в российской экономике «происходит катастрофа», а власть «оторвалась от реальности». По его словам, охлаждение экономики фактически «похоронило» программу импортозамещения. Боглаев сравнил нынешнюю обстановку с эпохой распада СССР:

Очень серьёзно напрягается атмосфера в обществе. Я с 90-х годов не помню, чтобы власти так активно дискредитировали власть. Можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу, в экономике страны.

Промышленник убеждён, что к предстоящим выборам «запускаются серьёзные мероприятия по дискредитации власти» и принимаются «очень непопулярные решения», которые окончательно подорвут доверие населения к руководству.

Боглаев не одинок в своих оценках. Глава ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью деловому журналу «Монокль» в апреле 2026 года заявил, что России необходимо радикальное изменение экономической политики для запуска «новой индустриализации».

«Мы должны вернуть себе свой рынок»,

— подчеркнул Бабкин, выразив уверенность, что смена курса позволит кратно нарастить объёмы производства в обрабатывающей промышленности.

Ещё один заметный критик основатель «Русала» Олег Дерипаска, который неоднократно публично называл высокую ключевую ставку ЦБ удушающей для реального сектора экономики.

То, что критика звучит не от оппозиционных политиков, а от действующих руководителей производств, делает её особенно значимой. Промышленники описывают ситуацию изнутри, с позиции людей, которые ежедневно сталкиваются с дорогими кредитами, падением спроса и невозможностью развивать производство. Если голоса недовольства из реального сектора продолжат множиться, властям будет всё сложнее игнорировать системный характер проблемы, особенно в предвыборный период.