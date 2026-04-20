Пролет «Калибри»: «новый» украинский ПЗРК основан на советских технологиях

Как Киев пытается выдать чуть измененные проекты полувековой давности за собственный технологический прорыв

В основе новейшего украинского ПЗРК «Калибри» лежат советские технологии инфракрасного наведения, разработанные еще в 70–80-е годы прошлого века для ракет «воздух – воздух» Р-60 и Р-73, выяснили «Известия». На днях «Калибри» впервые показали на публике — в ходе выставке украинских вооружений в Киеве. Там же демонстрировались крылатые ракеты RK-360M «Нептун», Areion, FP-5 «Фламинго», а также беспилотники. В целом до 90% всех «новинок» Киева в сфере ракетных технологий базируются на советских разработках и лишь упаковываются в современную «обертку» из композитных материалов, полагает военный эксперт Дмитрий Корнев. В своем авторском тексте для «Известий» он пояснил, насколько реальны ракетные амбиции Украины и как лишь слегка измененные проекты 40-летней давности Киев выдает за собственный технологический прорыв.

Парад амбиций на фоне дефицита

На прошедшей неделе в Киеве состоялась выставка украинских вооружений, которую посетило всё руководство силового блока — от директоров оборонных предприятий до высшего генералитета ВСУ. В центре внимания оказались крылатые ракеты RK-360M «Нептун», Areion и тяжелый дрон-ракета FP-5 «Фламинго». Рядом находились беспилотные комплексы Buntar-3, «Січень» и «Сова-150», а также макеты украинских переносных зенитных ракетных комплексов «Калибри» и управляемых ракет новых типов.

Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky Источник изображения: iz.ru

Технологический фундамент представленных зенитных новинок во многом опирается на наработки киевского КБ «Арсенал» и производственного объединения «Прогресс». Еще в конце 1960-х годов здесь создавали инфракрасные головки самонаведения для ракет «воздух – воздух» Р-60, а позже — всеракурсные системы для Р-73. Сегодня украинские инженеры используют эти советские архивы, фактически перенося старую электронику на современные двигатели и композитные корпуса. Судя по всему, создатели ПЗРК «Калибри», макет которого впервые представили на этой неделе, также пошли именно по этому пути наименьшего сопротивления.

Такой подход позволяет быстро собрать зенитный комплекс, однако его реальные боевые возможности остаются под вопросом. Характеристики «Калибри» полностью засекречены — зачастую за подобной завесой тайны скрывается отсутствие значимых преимуществ перед старыми системами «Игла» или «Стрела». Кроме того, по словам производителей, изделие уже подготовлено к производству, но при этом аудитории представили макет, а не реальный образец. Это иллюстрирует общую стратегию украинского ВПК: переупаковку советских компетенций полувековой давности в современную обертку.

Фото: Global Look Press/Viacheslav Madiievskyi Источник изображения: iz.ru

Главная цель этой экспозиции — убедить внешних кураторов в жизнеспособности местного ОПК, так как заявляется, что якобы вся представленная номенклатура вооружений производится национальной промышленностью Украины. Киев отчаянно пытается доказать, что миллиардные транши не просто растворяются в бюджете, а трансформируются в реальный металл. То есть что его промышленность жива и способна производить сложные системы вопреки потере производственных мощностей.

Масла в огонь информационного резонанса подлил депутат Верховной рады Федор Вениславский. По его утверждению, структуры ГУР уже дважды успешно выводили ракеты-носители в космическое пространство непосредственно в период боевых действий.

Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko Источник изображения: iz.ru

Однако при детальном рассмотрении представленных образцов возникает закономерный вопрос: насколько эти заявления и возможности представленных ракет соответствуют действительности и какие на самом деле корни у этих разработок?

«Фламинго» с советским сердцем

Центральным экспонатом стала крылатая ракета FP-5 «Фламинго». Конструктивно аппарат выглядит подчеркнуто просто: корпус из стекловолокна, полимерные плоскости крыльев. Внутри же скрывается старый добрый советский двигатель АИ-25. При массе боевой части около 1 т заявленная дальность достигает 3000 км.

Несмотря на внешнюю «кустарность», недооценивать такие разработки опасно. Система наведения здесь, скорее всего, заимствована у западных партнеров. Она сочетает спутниковую навигацию с алгоритмами коррекции по цифровым картам местности (TERCOM). Сейчас эти изделия часто демонстрируют низкую точность, уходя «в молоко», но процесс доводки продолжается.

Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky Источник изображения: iz.ru

Главная преграда для Киева — масштаб производства. Попытки наладить выпуск сотен единиц в год разбиваются о реальность: кустарные цеха способны выдавать от силы десяток штук в месяц. Без прямой технологической поддержки НАТО существование этого проекта прекратилось бы на стадии чертежа.

Реинкарнация «Нептуна» и «Смерча»

Особый интерес вызвала модификация RK-360L — увеличенная версия «Нептуна». По сути, перед нами — модернизация советской противокорабельной ракеты Х-35, разработанная в конце 1970-х. До СВО украинская промышленность успела скопировать базовую модель, а за последние два года оснастила ее дополнительными конформными баками.

Основных изменений у модернизированного «Нептуна» три. Во-первых, дальность: рост с базовых 250 км до 400–600 км, а в перспективе до 1000 км. Во-вторых, многофункциональность: способность поражать не только корабли, но и наземные радиоконтрастные цели. И, наконец, габариты: удлиненный фюзеляж для размещения увеличенного запаса топлива.

Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky Источник изображения: iz.ru

Российская ПВО умеет сбивать такие ракеты, но если их выпуск будет расти, то это увеличит нагрузку на зенитные системы ВС РФ.

Аналогичная история прослеживается в проекте «Вільха». Это корректируемый реактивный снаряд калибра 300 мм для систем залпового огня. За основу взяты боеприпасы советского комплекса «Смерч». Дальность действия — до 120 км. Благодаря установке блока управления от КБ «Луч», снаряд обрел круговое вероятное отклонение в несколько метров, что позволяет наносить удары по точечным объектам. Но и здесь успех упирается в логистику: единичные экземпляры, уцелевшие после ударов по складам, не способны обеспечить массовость на фронте.

Фото: Global Look Press/Viacheslav Madiievskyi Источник изображения: iz.ru

В теории «Вільха» могла бы претендовать на место на международном рынке вооружений, но текущие реалии ОПК Украины исключают подобные амбиции. Сегодня немногочисленные снаряды, которые удается собрать местным предприятиям, сразу передают в части ВСУ. Впрочем, до фронта доезжает далеко не всё: значительная доля продукции уничтожается российскими ВКС еще на стадии хранения или при попытках транспортировки к линии боевого соприкосновения.

«Паляниця» на стероидах

Новинкой смотра стал дрон-ракета Areion. Это логическое продолжение проекта «Паляниця». Турбореактивный аппарат развивает скорость до 900 км/ч, что теоретически должно помогать ему преодолевать заслоны ПВО.

Фото: Global Look Press/Str Источник изображения: iz.ru

Ключевая особенность Areion — использование транспортно-пусковых контейнеров. Это позволяет монтировать пусковые установки на обычные гражданские грузовики, обеспечивая скрытность и мобильность. Основной упор сделан на максимальное удешевление конструкции. Но собрать воедино разрозненные западные компоненты в условиях постоянного огневого воздействия на производственные площадки — задача, которую украинский менеджмент решает с большим трудом.

Космические фантазии

Заявления о «космических пусках» ГУР заслуживают отдельного разбора. По словам Федора Вениславского, ракеты преодолели линию Кармана — международно признанную границу космоса (100 км) и достигли высоты 204 км. Упоминался и пуск с борта транспортного самолета.

Здесь важно отделять научную фантастику от реальности. В 1980-е годы КБ «Южное» в Днепропетровске действительно работало над проектами воздушного старта. Но то, что было под силу великой державе, недоступно нынешнему Киеву. Высотные «подскоки» на 100–200 км — это параметры не космической ракеты, а испытательных пусков оперативно-тактических комплексов вроде «Гром-2» (он же «Сапсан»). Назвать это вхождением в клуб космических держав — то же самое, что считать прыжок в длину началом полета на Луну. Украина сегодня не располагает мощностями для создания полноценных носителей.

Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin Источник изображения: iz.ru

В сухом остатке нынешний ракетный потенциал Киева — это фундамент советской школы, точечно усиленный западной электроникой и местной кустарной смекалкой. Весь этот процесс держится исключительно на финансовой и производственной базе Запада. Характерно и то, что Украина демонстрирует настоящий «зоопарк» технических решений. Избыточное разнообразие типов ракет при дефиците ресурсов говорит лишь о попытках различных КБ и промышленных групп ухватить свою долю бюджетного пирога. Именно этой цели — борьбе за гранты, а не реальному укреплению обороны — служат громкие выставки и презентации.

Пока Киев тратит колоссальные ресурсы на создание красивой витрины, реальное положение дел в украинском ВПК остается критическим. Выставочные макеты могут выглядеть внушительно, но в условиях современной войны побеждают не презентации, а массовое поточное производство, которое на Украине практически разрушено. Демонстрация «собственного» потенциала остается лишь инструментом политического маркетинга, направленным на продолжение внешнего финансирования.

Дмитрий Корнев