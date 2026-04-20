Крупнейший российский авиапроизводитель поставил новые истребители Су-35 для нужд фронта (Military Watch Magazine, США)

Группа высшего пилотажа Русские витязи на самолетах Су-35С во время динамического показа авиатехники
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Куденко

MWM: продажа Су-35 позволила России вернуться в лидеры военного экспорта

Россия с блеском вернулась в мировые лидеры экспорта вооружений, пишет MWM. Ее новые Су-35 разлетаются как горячие пирожки и партнеры уже выстроились в очередь.

Государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила новую партию истребителей Су-35С Воздушно-космическим силам России. "ОАК поставила ВКС России очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены в разных режимах военными летчиками и самостоятельно совершили перелет к месту постоянного базирования", — говорится в заявлении корпорации.

Комментируя поставку истребителей Су-35С, генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил: "Безусловное выполнение заданий государственного оборонного заказа — наша первоочередная задача. В первую очередь это касается самолетов оперативно-тактической авиации. Постоянная работа по совершенствованию и оптимизации производственных процессов позволяет обеспечить необходимые темпы выпуска, обеспечивая потребности ВКС России в самых современных авиационных комплексах". В настоящее время Су-35 несут службу в трех странах. Помимо ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая, в 2025 году ВВС Алжира, по оценкам экспертов, получили до 18 истребителей. В том же году Алжир первым из иностранных государств получил преемника Су-35 — истребитель пятого поколения Су-57. Этот значительно более дорогостоящий самолет оснащен большим количеством радаров и более совершенной авионикой, а также обладает пониженной радиолокационной заметностью.

Комментируя возможности Су-35 на момент последней поставки, государственный оборонный концерн "Ростех" отметил, что истребитель разрабатывался для достижения превосходства в воздухе и поражения объектов наземной инфраструктуры на значительных расстояниях от аэродрома базирования. По дальности полета самолет намного превышает западные аналоги, а его боевой радиус составляет свыше 2 тысяч километров при полном вооружении даже без внешних топливных баков. "Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях. Летчики отмечают высокие характеристики Су-35С, что является самой объективной оценкой военной техники", — заявил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

Государственные СМИ со ссылкой на летчиков и экипажи ВКС России отмечают, что Су-35 использовался для перехвата воздушных целей на больших дальностях, прикрытия ударных групп и наземных объектов, уничтожения беспилотников, высокоточных ударов и сбора разведданных. По общему мнению, по интенсивности боевых испытаний Су-35 превосходит все аналоги, разработанные после окончания холодной войны — в первую очередь благодаря постоянному применению на украинском театре военных действий. В последнее время участились боестолкновения Су-35 и истребителей стран НАТО. В частности, Королевские ВВС Норвегии в начале марта подняли в воздух два истребителя пятого поколения F-35A на перехват стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Су-35. Они сопровождали их в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем.

Наряду с поставками в Алжир, в 2025 году несколько партий истребителей Су-35 поступили в ВКС России — в конце декабря, начале ноября, конце сентября, середине августа, конце июня, середине мая и конце марта. Однако весьма вероятно, что в 2026 году поставки сократятся, поскольку часть производственных мощностей будет задействована для выполнения заказов Ирана и Эфиопии. Эти страны закупили 48 и шесть самолетов соответственно. В ноябре 2025 года сообщалось, что первые 16 истребителей иранской партии уже находятся в производстве. Увеличение продаж Су-35 стало основным фактором, позволившим России остановить резкое сокращение оборонного экспорта после 2022 года.

