Армия Израиля впервые применила новые САУ «Роэм» против «Хизбаллы»

Накануне вступления в силу десятидневного перемирия армия Израиля впервые задействовала для ударов по подразделениям «Хизбаллы» в Ливане новые самоходные артиллерийские установки «Роэм» (SIGMA 155). На вооружение 282-го артиллерийского полка ЦАХАЛ они начали поступать в конце декабря прошлого года и до этого времени расчеты проходили обучение на полигонах.

В ходе ударов самоходные гаубицы на колесном шасси накрыли огнем стартовые площадки ракет и позиции противотанковых комплексов «Хизбаллы». Командование признало дебют системы успешным.

Поступление на вооружение армии Израиля САУ «Роэм» стало первым крупным обновлением артиллерийского парка за последние 50 лет. Главная особенность системы — высокая степень автоматизации. Вместо экипажа из 8 человек для работы требуется не более трех. При этом орудие установлено на колесное шасси, что повышает мобильность и позволяет обходиться без буксировки.

Собственные самоходные гаубицы, призванные заменить зарубежные аналоги, в Израиле разрабатывали в течение почти сорока лет. За это время было представлено не менее 10 образцов, ни один из которых в последующем до ЦАХАЛ так и не дошел.

Нынешний образец находился в разработке шесть лет, он прошел многочисленные испытания в разных условиях, был агрегирован с другими артиллерийскими системами и, как теперь отмечают в армии, полностью отвечает задачам современной войны. Церемония передачи первой САУ «Роэм» состоялась 24 декабря прошлого года в Йокнеаме на заводе Elbit Systems в присутствии главы артиллерийского управления ЦАХАЛ бригадного генерала Эхуда Биби.

В Европе эта артиллерийская установка известна под названием SIGMA 155 и вызывает повышенный интерес в оборонных ведомствах многих стран, заинтересованных в пополнении арсеналов. Речь, в частности, идет о Великобритании, Германии, Нидерландах, Венгрии.

Выпускаемая израильским концерном «Эльбит» самоходная гаубица «Роэм» заменит САУ «Доэр». Так называют в Израиле хорошо известную американскую самоходную артустановку М109 «Паладин» на гусеничном шасси в модернизированном варианте M109AL «Rochev», принятую ЦАХАЛ на вооружение в 90-х годах прошлого века.

Главная особенность израильской гаубицы состоит в скорострельности, которая составляет до 8 выстрелов в минуту, мобильности (колеса вместо гусениц), оперативной гибкости, а также в том, что для обслуживания требуется экипаж из трех бойцов: командир, механик-водитель и стрелок-оператор.

По плотности огня одна установка «Роэм» сопоставима с двумя М109, а на деле — с четырьмя, так как реальная скорострельность М109 в боевых условиях составляет всего 2 выстрела в минуту, а не 4, как заявляет производитель. Высокая скорострельность достигается за счет того, что заряжание осуществляется в полностью автоматическом режиме, а наведение на цель — компьютеризированной системой. Способность выпустить несколько снарядов за считанные секунды позволяет использовать режим ведения огня MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), поражая одновременно цели несколькими снарядами, выпущенными под разными углами возвышения ствола.

САУ «Роэм» способна поражать цели на удалении до 40 км — почти вдвое больше, чем у М109. При этом точность заметно более высокая. Калибр остался таким же, как у большинства зарубежных аналогов — 155 мм, что соответствует стандарту НАТО. Для экспортных версий будет использоваться ствол, произведенный германским концерном Rheinmetall AG.

В течение лета будут получены дополнительные пушки, а к осени в ЦАХАЛ появится первый самостоятельный батальон гаубиц «Роэм». Появления бригады придется ждать три года, а в течение десяти лет, согласно оценкам, будет завершено перевооружение всех артиллерийских групп новой пушкой.