Пентагон заявил, что поддержка Украины не должна полностью зависеть от США (Politico, США)

Замглавы Пентагона Колби: помощь Украине не должна полностью зависеть от США

Помощь Украине не должна зависеть только от Штатов, приводит слова замглавы минобороны США Элбриджа Колби Politico. Он подчеркнул, что Европе пора взять на себя ответственность за безопасность на континенте, нарастив собственное производство.

Крис Ландей (Chris Lunday)

На последней встрече по поддержке Украины Элбридж Колби призвал Европу нарастить масштабы помощи, и союзники взяли на себя новые обязательства.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам предупредил, что военная поддержка Украины не может вечно зависеть от США, и усугубил давление на европейских союзников, чтобы те взяли инициативу в свои руки.

На встрече Контактной группы по обороне Украины на этой неделе в Берлине Элбридж Колби заявил, что поддержка Вашингтона привела к "значительному сокращению без того скудных запасов США", и дал понять, что дальше так продолжаться не может.

"Европа должна поскорее взять на себя основную ответственность за неядерную оборону континента, — заметил Колби. — Это вопрос не выбора, а стратегической необходимости".

Он добавил, что дальнейшая помощь Киеву "не должна зависеть от значительных взносов США", призвав союзников нарастить собственное финансирование и производство.

При Дональде Трампе прямая военная помощь США Украине практически сошла на нет. Однако Вашингтон готов продавать Киеву оружие, купленное другими союзниками по программе НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), в рамках которой только за прошлый год было собрано 3,7 миллиарда евро на закупку вооружений.

Американская военная помощь Украине сократилась в 2025 году на 99%, сообщил Кильский институт мировой экономики, который отслеживает оказываемую Киеву поддержку. "В то же время Европа резко увеличила ассигнования на финансовую и гуманитарную помощь по сравнению со средним показателем на 2022–2024 годы на 59%, а на военную — на 67%. В результате совокупный объем помощи в 2025 году остался на уровне предыдущих лет", — отметил институт.

На этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что гордится тем, что США сворачивают военную помощь Украине.

"Больше всего из сделанного нашей администрацией я горжусь тем, что мы сказали Европе: если вы хотите покупать оружие — пожалуйста, но США больше этого делать не будут и дарить его Украине не намерены", — сказал он на мероприятии патриотической организации "Поворотный момент".

Но даже несмотря на новую схему с продажей оружия, США и их союзники в Персидском заливе всё равно оказались в напряжении из-за войны с Ираном, развязанной Трампом и Израилем. В частности, зазвучали призывы сосредоточиться на восстановлении внутренних запасов противоракет, так необходимых Киеву.

Колби подчеркнул, что нужно определиться с перечнем "наиболее серьезных угроз для американцев", отметив, что перераспределение сил уже началось.

Его заявление прозвучало после того, как европейские союзники на берлинской встрече анонсировали новую волну помощи Украине, уделив самое пристальное внимание беспилотникам, противовоздушной обороне и ударным возможностям дальнего действия.

Германия объявила, что профинансирует внутреннее производство дополнительных зенитных ракет Patriot и систем противовоздушной обороны IRIS-T, а также оплатит выпуск беспилотников большой дальности непосредственно на Украине.

Великобритания обязалась предоставить 120 тысяч беспилотников в рамках ежегодного пакета военной поддержки, тогда как Нидерланды выделили на приобретение дронов сотни миллионов евро. Бельгия и Испания также выделили средства на поддержку противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных истребителей.

Эти объявления подчеркивают как новый импульс, так и его ограничения. Европейский вклад увеличивается, однако Украина по-прежнему сталкивается с острой нехваткой систем ПВО, способных сбивать российские баллистические ракеты, а производственные мощности не поспевают за возросшим спросом.

Колби подчеркнул, что для устранения этой бреши потребуются дополнительные усилия. "Европа должна поставить оборону континента и, как следствие, военную поддержку Украины на действительно прочную основу", — заключил он, призвав к укреплению военно-промышленной базы.