Довольно странно, но одно из ведущих оборонных предприятий Польши столкнулось с недостаточным объемом заказов от Минобороны, чтобы загрузить полностью, в особенности на перспективу, производственные мощности. Особо руководство компании отмечает нехватку средств для долгосрочных инвестиций.

Притом что на фоне истеричной милитаризации, охватившей Европу, Варшава стремится выбиться в военные лидеры. Польша — единственный член НАТО, максимально приблизившийся к пятипроцентным расходам от ВВП на оборону.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Беджда посетил государственное предприятие Радомский оружейный завод «Лучник» (Łucznik) — ООО «Радом», входящее в «Польский оборонный холдинг». Завод является ведущим предприятием польского ВПК в производстве стрелкового вооружения. В прошлом году предприятие отметило 100-летний юбилей.

Министерство национальной обороны Польши сообщило в своем официальном аккаунте, что в ходе сегодняшних переговоров замминистра с руководством ООО «Радом» была особо подчеркнута важность реализуемых соглашений с Агентством по вооружению. Минобороны сообщило, что инвестиции в польский оборонный сектор, в том числе в такие предприятия, как «Лучник», имеют стратегическое значение не только для безопасности государства, но и для экономического развития региона и создания новых рабочих мест.

Польский портал военной тематики Defence24, комментируя эту поездку замминистра, отмечает, что оружейный завод сталкивается с видением отсутствия заказов своего крупнейшего клиента, которым является Министерство национальной обороны. Отсутствие новых контрактов означает на практике постепенное сокращение производства и потерю непрерывности работы завода.

И это особенно странно с учетом того, что по итогам 2024 года завод нарастил производство на 62,5%. Для национальной армии за год произвели 9600 пистолетов VIS 100 и 48 147 карабинов MSBS GROT. Также Вооруженные силы страны получили от «Лучника» 250 единиц полуавтоматических снайперских винтовок под боеприпасы НАТО калибра 7,62x51 мм.

В прошлом году компания увеличила выпуск продукции еще на 15 процентов. Был открыт новый производственный цех. В этом году ООО «Радом» планирует произвести до 80 тысяч единиц оружия. При этом пресс-служба предприятия сообщает, что в целях оптимизации затрат возможно некоторое сокращение персонала.

Попытки компании диверсифицировать продажи за счет экспорта и гражданских заказчиков не могут в полной мере заместить падение объемов поставок для нужд Минобороны республики. Судя по всему, Варшава столкнулась с нехваткой средств на оборонные закупки не только за рубежом, но и внутри страны.