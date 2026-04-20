Латвия спокойно показывает лётчиков Франции, участвующих в операциях против РФ

Источник изображения: topwar.ru

Два французских истребителя Dassault Rafale в настоящее время задействованы в миссии НАТО по воздушному патрулированию Балтийского региона. Направлены изначально они были в Литву, на авиабазу Шяуляй, где в течение нескольких месяцев будут «сторожить Прибалтику от России».

В рамках своей миссии «Воздушная полиция» французы перелетают из одной прибалтийской республики в другую. На днях они совершили визит на латвийскую авиабазу Лиелварде.

Как об этом заявили в командовании НАТО:

Мероприятие было организовано с целью продемонстрировать мощное и сплочённое присутствие НАТО на восточном фланге Альянса. На базе самолёты встретили высокопоставленные гости: премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс, министр иностранных дел Байба Браже, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуи, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс, а также послы стран НАТО и военные атташе.

Как видно, делегация для встречи двух «Рафалей» более чем обширная.

При этом в эстонском, латвийском и литовском военных ведомствах не скрывают того, что натовская «Воздушная полиция» занимается и авиаразведкой, собирая данные о военных объектах в граничащих с прибалтами регионах России. На фоне того, что через прибалтийское воздушное пространство с недавних пор всё чаще пролетают «заблудившиеся» украинские дроны для атак в отношении Ленобласти и всего Северо-Запада России, а также ввиду недавних заявлений высокопоставленных лиц из сферы безопасности нашей страны, возникает вопрос: авиабазы в Шяуляя и Лиелварде – это же те самые цели, которые могут быть уничтожены ввиду из откровенного использования врагом против России? НАТО уже само подсказывает...

А Минобороны Латвии спокойно выкладывает фото французских лётчиков, участвующих в фактически операциях против РФ. Без шлемов. И даже лица не ретуширует. Знает, что всё равно не прилетит и для самих лётчиков точно никаких последствий нигде не будет?