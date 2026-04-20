Камбоджа получила корвет китайской постройки проекта 056С

8 апреля 2026 года в главной камбоджийской военно-морской базе Реам состоялась церемония официального ввода в состав военно-морских сил Камбоджи построенного в Китае корвета Kонkong Senchey (бортовой номер "622") проекта 056С. Это первый из двух кораблей данного типа, строящихся для Камбоджи в счет китайской военной помощи. Второй корабль, как ожидается, должен прибыть в Камбоджу в июне. Эти единицы станут самыми крупными кораблями камбоджийского флота за всю его историю.

Церемония ввода в состав ВМС Камбоджи построенного в Китае корвета Kонkong Senchey (бортовой номер "622") проекта 056С. Реам, 08.04.2026 (с) Weibo / @洋务先驱张之洞

Правительство Камбоджи в 2024 году объявило о том, что Китай построит в порядке помощи для вооруженных сил Камбоджи два корвета проекта 056С. Строительство обеих кораблей осуществлено, предположительно, на судостроительном предприятии Dalian Liaoning South Shipyard (он же 4810-й судостроительно-судоремонтный завод НОАК) в Люйшуне (Порт-Артуре). Головной построенный для Камбоджи корвет Kонkong Senchey вышел там на заводские ходовые испытания в начале октября 2025 года, и прибыл в Реам с камбоджийским экипажем 4 апреля 2026 года. Название головного корабля переводится как "Победоносная армия Кахконга" (Кахконг - провинция на юго-западе Камбоджи).

Корвет проекта 056С является несколько увеличенным вариантом ранее массово строившихся для ВМС НОАК корветов проектов 056 и 056А. С 2013 по 2021 годы на четырех китайских судостроительных предприятиях для ВМС НОАК были построены 22 корвета проекта 056 и 50 корветов модифицированного проекта 056А. С 2021 года все 22 корвета "чистого" проекта 056 были переданы из состава ВМС НОАК в состав Береговой охраны КНР.

Построенные для Камбоджи корветы нового проекта 056С отличаются увеличенными водоизмещением (оценочно полное 1600 тонн против 1500 тонн у 056А) и длиной (95 метров против 88,9 метра у 056/056А). Увеличение длины позволило создать надстройку полубака и разместить на ней два 30-мм шестиствольных зенитных артиллерийских комплекса типа 630 нового исполнения (наблюдаются впервые). Также на корабле проекта 056С установлены экспортная РЛС общего обнаружения SR2410C, экспортная РЛС управления огнем TR47C и современные электронно-оптические системы управления огнем. Остальное вооружение соответствует кораблям проекта 056А ВМС НОАК, включая четыре противокорабельные ракеты YJ-83 (на головном корабле пока что не установлены), зенитный ракетный комплекс ближнего действия HHQ-10, 76-мм универсальную артиллерийскую установку H/PJ-26, два 324-мм трехтркбных торпедных аппарата для противолодочных торпед, два комплекса выстреливаемых помех. В кормовой части имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета Z-9C (без ангара). Особенностью камбоджийских кораблей также, как считается, отсутствие буксируемой ГАС (устанавливавшейся на проекте 056А) и размещение взамен в кормоаой части отсека для размещения быстроспускаемых через кормовые ворота полужестких моторных лодок.

Китай оказывает значительное соедйствие в модернизации вооруженных сил, и, в частности, ВМС Камбоджи. В том числе в 2025 году была завершена осуществлявшаяся Китаем одернизация военно-морской базы Реам. 5 апреля 2025 года в Реаме официально начал работу Китайско-камбоджийский центр совместной поддержки и обучения ВМС. Стоит отметить, что по соглашению двух стран, с декабря 2023 года в Реаме по ротации постоянно базируются два корвета проекта 056А ВМС НОАК. Характерно, что камбоджийский корвет проекта 056С получил бортовой номер "622" в линейке номеров китайских кораблей проекта 056А.

Церемония ввода в состав ВМС Камбоджи построенного в Китае корвета Kонkong Senchey (бортовой номер "622") проекта 056С. Реам, 08.04.2026 (с) The Nation и www.facebook.com

Построенный в Китае для ВМС Камбоджи корвет Kонkong Senchey (бортовой номер "622") проекта 056С на ходовых испытаниях, октябрь 2025 года (с) Weibo