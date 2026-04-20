Эскорт авианосца НАТО отследили по Bluetooth-маячку

Нидерландская телекомпания отследила военный корабль НАТО по Bluetooth-трекеру

Нидерландская телекомпания Omroep Gelderland в режиме реального времени отслеживала фрегат Evertsen Королевских военно-морских сил Нидерландов при помощи Bluetooth-трекера, которое может использоваться, например, для поиска ключей, пишет Defense News.

Omroep Gelderland составила карту маршрута трекера от военно-морской базы в Ден-Хелдере до аэропорта Эйндховена (Нидерланды), а затем до порта Ираклион на Крите, где изображения с веб-камеры показали, что фрегат Evertsen действительно пришвартован у причала. Издание подчеркивает, что после того, как фрегат покинул порт 27 марта, телекомпании удалось отследить корабль, плывущий на запад вдоль побережья Крита, прежде чем он взял курс на восток. Затем, спустя 24 часа, система слежения окончательно отключилась вблизи Кипра.

Издание отмечает, что устройство было отправлено на корабль НАТО по военной почте. Нидерландский фрегат входит в эскорт французского авианосца Charles de Gaulle («Шарль де Голль»), в настоящее время находящегося в Средиземном море.

Bluetooth-трекер был обнаружен во время сортировки почты после выхода в открытое море и после того, как телекомпания 24 часа успешно отслеживала перемещение корабля. О том, что благодаря маячку удалось зафиксировать маршрут фрегата, сообщила сама телекомпания. Министерство обороны Нидерландов пообещало, что изучит ситуацию и примет ответные меры.

В Omroep Gelderland заявили, что военное ведомство обязано проверять посылки посредством рентгенографии, однако зачастую не делает это, на что указывают многочисленные ролики в сети. Телекомпания решила проверить соблюдение регламента Минобороны опытным путем.

«Вам действительно необходимо иметь возможность перехватывать подобные системы слежения. Коммерческие спутниковые снимки в настоящее время публикуются с задержкой, и на то есть веские причины. Вы, безусловно, не хотите облегчать террористам отправку аналогичной посылки и отслеживание местоположения судна в режиме реального времени. В этом случае вы рискуете подвергнуться ракетному обстрелу», — сказал в интервью Omroep Gelderland эксперт в области национальной безопасности Ровин Янсен.

В марте газета Le Monde сообщила, что французский моряк нечаянно раскрыл координаты авианосца Charles de Gaulle, бегая по палубе со смарт-часами, данные с которых загружались в общедоступный профиль в фитнес-приложении Strava.