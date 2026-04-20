В России разработали способную самозатягивать дыры противодроновую сеть

В России разработали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z»

В России разработана противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самостоятельно затягивать дыры после взрывов. Об этом 18 апреля сообщил гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев в беседе с «РИА Новости».

«Ее ячейка имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается в хлам, а «сползает» — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру», — рассказал он.

По словам Дорофеева, эта особенность сетки делает использование дронами того же коридора гораздо более проблематичным.

Сеть «Дарвин-Z» выполнена из полипропилена и весит 40 г на 1 кв. м. Она поставляется единым полотном, уже готовым к монтажу с помощью любых доступных средств.

Госкорпорация «Ростех» 16 апреля сообщила, что ее специалисты создали линейку унифицированных боевых нагрузок для различных беспилотных летательных аппаратов. В частности, были созданы многофакторные боеприпасы, которые одновременно воздействуют на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками.