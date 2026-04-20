В России разработали способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши

В России ученые разработали способ управления беспилотниками с помощью компьютерной мыши для безопасной работы операторов дронов. Об этом 18 апреля свидетельствует электронная база Роспатента.

«Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета», — приводит текст документа «РИА Новости».

Отмечается, что подобная разработка позволит вести управление полета дроном-перехватчиком в ручном режиме. По словам разработчиков, одним из возможных результатов создания новой технологии может стать отказ от традиционных пультов управления БПЛА с джойстиками в пользу обычной мыши компьютера с двумя или тремя кнопками.

В марте отмечалось, что российские инженеры разработали программное обеспечение для управления дронами, которое может стать универсальным решением для обучения операторов. Как пояснил капитан команды разработчиков Лев Фельдман, при создании продукта особое внимание уделялось воспроизведению логики традиционных пультов управления.