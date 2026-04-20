В России разработали способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В России ученые разработали способ управления беспилотниками с помощью компьютерной мыши для безопасной работы операторов дронов. Об этом 18 апреля свидетельствует электронная база Роспатента.

«Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета», — приводит текст документа «РИА Новости».

Отмечается, что подобная разработка позволит вести управление полета дроном-перехватчиком в ручном режиме. По словам разработчиков, одним из возможных результатов создания новой технологии может стать отказ от традиционных пультов управления БПЛА с джойстиками в пользу обычной мыши компьютера с двумя или тремя кнопками.

В марте отмечалось, что российские инженеры разработали программное обеспечение для управления дронами, которое может стать универсальным решением для обучения операторов. Как пояснил капитан команды разработчиков Лев Фельдман, при создании продукта особое внимание уделялось воспроизведению логики традиционных пультов управления.

  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана