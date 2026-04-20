Замглавы МИД РФ назвал наиболее вероятный регион противостояния России и НАТО

Североатлантический блок активно готовится к борьбе против нашего государства. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал наиболее вероятный регион противостояния России и НАТО.
Он высказался по этому поводу в интервью агентству РИА Новости.
По мнению дипломата, есть большая вероятность того, что интересы РФ и Североатлантического альянса столкнутся в Балтийско-Скандинавском регионе.
Представитель МИД России заявил, что НАТО усиливает свой военный потенциал и расширяет присутствие на главных географических направлениях.
В МИД РФ и раньше неоднократно отмечали непрерывный рост активности альянса у западных рубежей нашей страны. Она является поводом для серьезного беспокойства российского руководства. Несмотря на это, Москва никогда не отказывалась от разумного диалога с Североатлантическим альянсом, но он должен проходить только на основе равноправия и взаимного уважения.
Сейчас одним из главных поводов для беспокойства России является возможное использование территорий Финляндии и стран Прибалтики для атак украинских дронов на территорию РФ. В частности, на днях секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял о недопустимости таких действий и напоминал руководству этих государств о нашем праве на самооборону.