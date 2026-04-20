Войти
Военное обозрение

Замглавы МИД РФ назвал наиболее вероятный регион противостояния России и НАТО

189
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический блок активно готовится к борьбе против нашего государства. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал наиболее вероятный регион противостояния России и НАТО.

Он высказался по этому поводу в интервью агентству РИА Новости.

По мнению дипломата, есть большая вероятность того, что интересы РФ и Североатлантического альянса столкнутся в Балтийско-Скандинавском регионе.

Замминистра иностранных дел отметил:

Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией. Блок прорабатывает пути наращивания боевого потенциала во всех операционных средах.

Представитель МИД России заявил, что НАТО усиливает свой военный потенциал и расширяет присутствие на главных географических направлениях.

В МИД РФ и раньше неоднократно отмечали непрерывный рост активности альянса у западных рубежей нашей страны. Она является поводом для серьезного беспокойства российского руководства. Несмотря на это, Москва никогда не отказывалась от разумного диалога с Североатлантическим альянсом, но он должен проходить только на основе равноправия и взаимного уважения.

Сейчас одним из главных поводов для беспокойства России является возможное использование территорий Финляндии и стран Прибалтики для атак украинских дронов на территорию РФ. В частности, на днях секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял о недопустимости таких действий и напоминал руководству этих государств о нашем праве на самооборону.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
