Персидский разлив

Военный историк Дмитрий Болтенков — о двух операциях США против ВМФ Ирана с разницей в 38 лет

18 апреля 1988 года началась операция «Богомол» — американцы атаковали нефтяные вышки Ирана в Персидском заливе и потопили несколько боевых единиц иранского флота. Чем это отличается от нынешних событий в регионе, в ходе которых исламская республика лишилась практически всего своего ВМФ?

Прежде всего тем, что 38 лет назад США изначально не были втянуты в войну. Ее вели между собой Иран и Ирак, и одним из ее проявлений стали нападения на торговые суда и танкеры. Иран среди прочего активно минировал воды Персидского залива. А размещенные там нефтяные вышки использовал как базы для своих быстроходных катеров и минных заградителей.

24 июля 1987 года на якорной мине подорвался американский танкер «Бриджтон». После этого США предупредили иранцев, что атакуют без предупреждения любое судно, пойманное за подготовкой или установкой заграждений. Спустя два месяца спецназ США взял на абордаж судно «Иран Аджр». На его борту нашли и морские мины и схемы их постановки.

14 апреля 1988 года на минах вблизи Бахрейна подорвался американский фрегат «Сэмюэль Б. Робертс». Спустя четыре дня началась операция возмездия — «Богомол», спланированная по прямому указанию президента Рональда Рейгана. Она предполагала нейтрализацию постов наблюдения на иранских нефтяных платформах «Сассен», «Раксш» и «Сирри», с которых осуществлялась координация атак на танкеры, вывозящие нефть из залива.

В операции участвовали четыре ударные группы. Так, группа «Браво» в составе эсминцев «Линд Мак-Кормик», «Меррил» и десантного корабля «Трентон» атаковала «Сассан». Находившиеся там военные получили сообщение: «У вас есть четыре минуты, чтобы покинуть платформу». Ультиматум проигнорировали, и через девять минут начался обстрел из 127-мм корабельных пушек. В итоге платформа была взорвана, нефть там горела еще пару лет.

Тем временем группа «Чарли», состоявшая из крейсера «Уэйнрайт», фрегатов «Бэгли» и «Симпсон», атаковала и уничтожила «Сирри».

В районе боевых действий оказалась группа быстроходных катеров ВМС КСИР. Самолеты ВМС США потопили минимум три из них. Ракетный катер «Джошан» французской постройки вышел на перехват группы «Чарли», не реагировал на предупреждения. Бой шел на небольшой дистанции, в цель попали три зенитные управляемые ракеты «Стандарт». На дно ушел и катер, и 11 членов его команды.

Фрегат английской постройки «Саханд» был уничтожен американскими палубными самолетами A-6 «Интрудер» — они атаковали его бомбами и ракетами «Гарпун», фрегат получил минимум четыре попадания. Еще один «Гарпун» прилетел с эсминца «Джозеф Страусс» из состава группы «Дельта». Фрегат затонул, погибли 45 моряков.

Попытка его собрата фрегата «Сабалан» выйти в атаку была пресечена бомбой с лазерным наведением, добивать его тогда не стали. Корабль был восстановлен, еще долго служил Ирану и был уничтожен в ходе операции «Эпическая ярость» уже в 2026 году.

Потери американцев в ходе операции «Богомол» составили один вертолет и два пилота, погибших из-за ошибки одного из них.

Замену уничтоженным в 1988 году кораблям нельзя было заказать на английских и французских верфях, как это делал Иран до исламской революции. Но надо отдать должное иранским мастерам: они смогли, используя разнообразные инженерные методы, включая реверс-инжиниринг, построить весьма самобытные военно-морские силы, хорошо насыщенные разнообразным ракетным оружием. В 2026 году, готовя новую операцию против Ирана, США отнеслись к угрозе военно-морской компоненты Ирана весьма серьезно.

И в результате сейчас ВМФ Ирана фактически перестал существовать как значимая стратегическая сила. В ходе массированных атак с применением гиперзвукового оружия и палубной авиации американцы потопили новейший авианесущий корабль «Шахид Багери» и крупнейшую плавучую базу «Макран» — их уничтожили прямо в местах базирования.

Благодаря абсолютному технологическому превосходству и подавлению систем связи американские авианосные группы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Р. Форд» за считаные недели ликвидировали более 30 вымпелов, включая все современные фрегаты класса «Джамаран». К апрелю 2026 года остатки иранских морских сил оказались полностью заблокированы в портах, а их оперативный потенциал был обнулен.

Автор — военный эксперт

