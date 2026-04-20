Россия и Индия договорились о порядке размещения воинских формирований

России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Индия подписали соглашение о порядке взаимного направления воинских формирований.

"На территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и трех тысяч человек личного состава", — говорится в его тексте.

Направлять формирования они смогут для совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по согласованию.

Документ действует пять лет с автоматическим продлением. Его подписали в рамках правительственного соглашения о военном сотрудничестве от 28 января 1993 года. При этом стороны согласились, что развитие сотрудничества преследует цели поддержания мира и стабильности в регионе, основывается на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды, а также уважения суверенитета и территориальной целостности.