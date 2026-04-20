Австралия решила приобрести у Японии новые эсминцы

Фрегат FFM 7 Niyodo типа Mogami Морских сил самообороны Японии
Фрегат FFM 7 Niyodo типа Mogami Морских сил самообороны Японии.
Источник изображения: министерство обороны Австралии

Bloomberg: Австралия подпишет с Японией контракт на покупку боевых кораблей

Австралийские власти планируют заключить многомиллиардное соглашение с Токио о приобретении современных военно-морских фрегатов для масштабной модернизации флота.

Контракт охватит первые три из 11 запланированных к постройке фрегатов, а его бюджет составит от 15 до 20 млрд австралийских долларов, передает Bloomberg.

Главным подрядчиком проекта выступает компания Mitsubishi Heavy Industries. Эти корабли класса Mogami оптимизированы для подводной борьбы и противовоздушной обороны.

Согласно планам, первые три судна будут построены в Японии, а остальные – в Западной Австралии. Ожидается, что первый корабль будет передан заказчику в 2029 году, а в 2030 году он заступит на боевое дежурство.

Торжественная церемония подписания соглашения с участием министров обороны двух стран Ричарда Марлза и Синдзиро Коидзуми пройдет в Мельбурне в субботу.

В августе прошлого года Mitsubishi Heavy Industries была выбрана предпочтительным участником торгов, обойдя немецкую Thyssenkrupp Marine Systems. Японские фрегаты, хотя и стоят дороже немецких аналогов, предлагают невидимую для радаров защиту и 32 ячейки вертикального пуска ракет большой дальности. Канберра приняла решение о закупке новых кораблей в начале 2024 года, обнаружив, что существующие силы обороны "не соответствуют своему назначению".

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Австралии остались с одной боеспособной подводной лодкой.

Правительство страны представило масштабную инвестиционную программу для наращивания военного потенциала.

Представители альянса AUKUS выразили готовность к сотрудничеству с Японией в области передовых оборонных технологий.

Мария Иванова

