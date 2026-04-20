Российский СКАТ 350М впервые покажут в Центральной Азии

«Калашников» впервые покажет разведывательный СКАТ 350М в Ташкенте

Российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) СКАТ 350М, который используют для разведывательных задач, впервые покажут на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщил концерн «Калашников».

«В последнее время мы наблюдаем устойчиво растущий интерес к БЛА СКАТ 350М со стороны стран Центральной Азии, который основывается на эффективном применении изделия как в военных целях в зоне проведения СВО, так и в гражданских проектах», — сказал директор по экспортным продажам беспилотников концерна Леонид Рокеах.

Многофункциональный комплекс с беспилотником СКАТ 350М предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций. Аппарат с размахом крыла 3,2 метра может оставаться в воздухе до четырех часов. За операционный вылет дрон с электродвигателем преодолевает расстояние не менее 240 километров. В зоне специальной военной операции (СВО) беспилотные разведчики корректируют артиллерийские удары и работу дронов-камикадзе по объектам противника.

В марте стало известно, что СКАТ 350М научили противостоять влиянию систем радиоэлектронной борьбы и спуфингу — подмене спутникового навигационного сигнала GPS.