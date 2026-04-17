Китай представил первую подробную карту морского дна

Глобальная конкуренция за ресурсы морского дна выходит на новый уровень на фоне усиливающегося соперничества между Китаем и Японией за доступ к стратегически важным полезным ископаемым, необходимым для высокотехнологичных отраслей. По данным китайских властей, Министерство природных ресурсов страны представило первую подробную карту морского дна в акваториях Бохайского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей, которая может существенно изменить подход к освоению подводных богатств.

Новый документ стал результатом более чем двадцатилетних исследований, в рамках которых было собрано свыше 20 тысяч точек наблюдений. Карта охватывает десятки элементов, включая редкоземельные металлы, а также медь, железо и марганец. Как отмечает издание South China Morning Post, этот атлас уже называют «основной навигационной картой» морского дна, поскольку он позволяет точно определять расположение ресурсов и снижает зависимость от приблизительных оценок.

Редкоземельные элементы, включающие 17 металлов, играют ключевую роль в производстве электромобилей, ветряных турбин и современной электроники. В настоящее время Китай занимает доминирующее положение на этом рынке, контролируя более 70% мировой добычи и свыше 80% переработки таких материалов. Создание детальной карты позволяет Пекину не только укрепить свои позиции, но и зафиксировать присутствие в спорных морских районах, где пересекаются экономические и политические интересы.

Особое внимание уделено Восточно-Китайскому морю, где Китай ведёт документирование подводных ресурсов в зоне, пересекающейся с территориальным конфликтом с Японией вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). Таким образом, научная инициатива приобретает геополитическое значение, усиливая позиции Китая в регионе.

При этом разработанный атлас выполняет не только экономическую, но и экологическую функцию. Он может использоваться для определения так называемых «красных линий» охраны природы и более эффективного управления экологическими рисками при освоении морского дна.

На фоне этих шагов Япония активизирует собственные усилия по снижению зависимости от китайских поставок. В феврале японская исследовательская миссия успешно извлекла богатый редкоземельными элементами ил с глубины около 6000 метров в районе острова Минамиторисима, расположенного примерно в 1900 километрах к юго-востоку от Токио. Примечательно, что эти воды не входят в зону нового китайского атласа.

Согласно данным Reuters, в извлечённых осадках содержатся такие элементы, как диспрозий и неодим, используемые в магнитах для электродвигателей, а также гадолиний и тербий, востребованные в различных высокотехнологичных устройствах. Эти ресурсы рассматриваются Токио как основа для формирования независимой цепочки поставок. Активизация японских исследований последовала за ухудшением отношений с Пекином после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити по вопросу Тайваня.

В ответ Китай ввёл жёсткие экспортные ограничения на редкоземельные элементы и магниты, мотивируя это соображениями безопасности, что вынудило Японию ускорить поиск альтернативных источников сырья.

Такаити также обозначила развитие собственной добычи редкоземельных металлов как приоритетную задачу для обеспечения устойчивости цепочек поставок. На этом фоне глубоководные ресурсы становятся новым фронтом глобального соперничества, усиливаемого торговыми конфликтами и технологической гонкой.

В частности, после введения тарифов администрацией Дональд Трамп Китай ответил двумя волнами экспортных ограничений на редкоземельные элементы. Параллельно Япония и США укрепляют сотрудничество: в марте 2026 года стороны подписали соглашение о совместной разработке технологий добычи на морском дне.

Ситуация во многом напоминает борьбу за ресурсы в Арктике, где государства стремятся закрепить доступ к стратегическим материалам, необходимым для энергетики, электроники и оборонной промышленности. При этом традиционные методы добычи сталкиваются с низкой концентрацией полезных ископаемых и монополизацией рынка, тогда как глубоководные залежи могут быть в десять раз богаче по содержанию ключевых элементов.

Однако освоение морского дна сопряжено с серьёзными трудностями. Для добычи ресурсов на больших глубинах требуются передовые роботизированные технологии, способные работать в условиях экстремального давления, а также решение сложных юридических вопросов, связанных со статусом международных вод и спорных территорий.