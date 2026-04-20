В США создали систему обнаружения БПЛА, преобразующую звук в трёхмерную картину

Специалисты компании Hall Lidar (США) создали систему обнаружения БПЛА UDL-64, преобразующую звук в трехмерную картину. В ней задействован искусственный интеллект, с помощью которого можно добиться полной ситуационной осведомленности о ситуации в близлежащем воздушном пространстве.

Там пояснили, что система позволяет сформировать пространственное представление об активности дронов на основе звуковой информации.

Конструкция обладает небольшой массой и малыми размерами. Диаметр устройства составляет около 60 сантиметров. Это позволяет развертывать систему легко и быстро. Ее можно задействовать для мониторинга воздушной ситуации как на стационарных объектах, так и в местах расположения мобильных воинских подразделений. Систему достаточно установить на треногу или мачту, развернув за считанные минуты.

Устройство располагает встроенными модулями Wi-Fi, Bluetooth и 5G. Это позволяет упростить его подключение к самым разным системам управления и контроля.

UDL-64 функционирует без использования радиочастотного излучения и GPS. Это дает ей возможность работать в пассивном режиме и оставаться незаметной для датчиков противника, так как не излучает никаких сигналов.

В автономном режиме устройство может обнаруживать дроны на расстоянии до 200 метров. А если задействовать сразу несколько, зона обнаружения расширится примерно до полукилометра.