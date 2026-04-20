Посол США высказался по вопросу антитурецких санкций за покупку С-400 у России

Посол США в Турции Том Баррак, находящийся в данный момент на дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что вопрос с российскими ЗРК С-400 может быть скоро решён. Тема российских систем ПВО, в своё время приобретённых турками, крайне волнует США, что хорошо известно. В своё время из-за такого контракта с Москвой США лишили Анкару программы F-35, которую Турция со своей стороны оплатила.

По его американского посла, после неудачной попытки переворота в 2016 году Турция приобрела российскую систему ПВО, поскольку возникли разногласия по поводу поставок американских «Пэтриотов»:

Турция была вторым по величине союзником НАТО и вносила огромный вклад в защиту Европы, включая участие в программе истребителя F-35 как партнёр по производству фюзеляжей. После покупки С-400 Конгресс ввёл санкции, из-за которых Анкара вышла из программы F-35. Но санкции, по моему скромному мнению, не работают: страны становятся изобретательнее и обходят ограничения.

Диппосланник напомнил, что президенты Трамп и Эрдоган сели за стол переговоров. В результате как он выразился, возобновлены переговоры по F-16, а союзнические отношения восстанавливаются.

Том Баррак:

С точки зрения моего босса, возвращение Турции в программу F-35 приемлемо. Греция имеет как российскую С-300, так и наши F-35, так что вопрос Греция–Турция остаётся отдельной исторической проблемой, в которую я даже не буду ввязываться.

Напомним, что Турция получила первые компоненты российских ЗРК С-400 12 июля 2019 года. Одним из мест развёртывания комплексов является север Турции. Анкара собиралась разместить С-400 близ базы Инджирлик, но воспротивились США, которые размещают там свою боевую авиацию и тактическое ядерное оружие – авиабомбы типа B61.

