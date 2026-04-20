Rheinmetall и Destinus создают совместное предприятие для увеличения масштаба производства крылатых ракет

ЦАМТО, 17 апреля. Концерн Rheinmetall 13 апреля объявил о намерении во второй половине 2026 года создать с нидерландской компанией Destinus совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems.

Новое СП будет специализироваться на производстве, маркетинге и поставках современных ракетных систем, включая крылатые ракеты и реактивные снаряды.

Доля Rheinmetall в СП составит 51% акций, а Destinus – 49%. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов.

С учетом согласования рынков и при наличии соответствующих разрешений партнеры намерены предлагать инновационные решения в сфере крылатых ракет и реактивной артиллерии, а также увеличивать существующие портфели продукции.

Компания Destinus сохранит свою штаб-квартиру в Нидерландах и продолжит разработку и производство основных систем и компонентов на своей территории и в Европе в целом. Совместное предприятие расширит ее инфраструктуру для сертификации и серийного производства в Германии на предприятиях Rheinmetall.

Как заявил главный исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер, совместное предприятие позволит объединить производственные мощности и опыт управления крупномасштабными программами Rheinmetall со специфическими технологиями Destinus. Таким образом, закладывается база производства масштабируемых ракет, адаптированных к требованиям вооруженных сил Европы и союзных стран.

По заявлению соучредителя и главного исполнительного директора Destinus Михаила Кокорича, Европа вступает в новую фазу наращивания производства ракет. Современные конфликты определяются объемами производства и соотношением "стоимость-эффективность достижения цели". Ракетные системы эволюционируют от производимых в ограниченном масштабе средств к продукции, выпускаемой в больших масштабах. Реальным ограничивающим фактором в Европе сегодня является не спрос, а производственные мощности.

Недавние конфликты, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, показали, что спрос на ударные системы больше не измеряется ограниченными партиями. Растет спрос на тысячи систем в год, который со временем может вырасти до десятков тысяч.

Как заявляет Rheinmetall, СП позволит объединить возможности Destinus по проектированию и разработке масштабируемых платформ, испытанных в боевых условиях и применяемых на Украине с масштабами производства и возможностями сертификации Rheinmetall, являющейся ведущей немецкой оборонной компанией.

В настоящее время Destinus разрабатывает, а также наладила в Европе производство крылатых ракет и турбореактивных двигателей, выпуская более 2000 крылатых ракет в год. Компания Rheinmetall обладает опытом разработки и производства сложных оборонных систем, имеет большие производственные мощности в Германии и других странах. Совместно партнеры создадут в Германии предприятия для серийного производства и сертификации боеприпасов. Совместное предприятие сосредоточится на производстве, сборке, испытаниях и поставке современных крылатых ракет.

СП будет ориентировано на широкий международный рынок в Европе, а также на отдельных партнеров в рамках НАТО. Для отдельных ключевых рынков может быть рассмотрено участие национальных промышленных партнеров. Обе компании внесут свой опыт и знание рынка для определения подходящих структур продаж и обеспечения устойчивого роста в соответствующих сегментах рынка.

Как заявлено, инициатива отражает тенденцию в современных конфликтах, в рамках которых возможности нанесения ударов на большие расстояния эволюционируют от применения БЛА к более быстрым, надежным и выпускаемым в больших масштабах крылатым ракетам. С помощью СП Rheinmetall и Destinus стремятся преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и тем, что может предложить оперативно и в больших объемах европейская оборонная промышленность.

Как сообщал ЦАМТО, Destinus с 2022 года поставляет ВС Украины несколько типов БЛА. С 2024 года на вооружение ВСУ поступают разработанные компанией крылатые ракеты Ruta, а в январе 2026 года Destinus представила легкую крылатую ракету Ruta Блок.2, предназначенную для поражения стационарных целей. Как сообщалось, в ходе разработки дальность действия КР была увеличена с 450 км до 500 км, а масса боевой части – со 150 кг до 250 кг. Масштабы производства и применения данных ракетных систем достоверно неизвестны. Создание СП с Rheinmetall, очевидно, должно обеспечить возможность налаживания серийного выпуска крылатых ракет, позволяющих поражать объекты в глубине территории противника (читай Российской Федерации).