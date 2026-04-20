Военное обозрение

В Австралии создали виртуальную платформу для отработки борьбы с дронами

В компании Operator XR из Австралии создали виртуальную платформу для отработки приемов борьбы с дронами. Эта новая технология помогает увеличить эффективность устранения воздушных угроз.

Об этом сообщает западное издание NextGen Defense.

Обучающая платформа получила название Interceptor. Она имитирует отражения атаки боевых дронов с видом от первого лица. В качестве противника могут выступать ударные или разведывательные беспилотники: как одиночные, так и рои БПЛА. При этом система виртуальной реальности моделирует для операторов противодронных систем реалистичные сценарии.

С помощью платформы они могут проводить полноценные тренировки по обнаружению, идентификации, отслеживанию и уничтожению целей. У операторов есть возможность отрабатывать кинетические и некинетические методы ведения боя, а также осваивать интегрированные средства радиоэлектронной борьбы.

С помощью Interceptor можно проводить неограниченное количество тренировочных стрельб, при этом объем затрат будет незначительным.

Данная система не требует подключения к интернету и может функционировать в автономном режиме. Это позволяет проводить тренировки в ходе секретных операций или в зоне боевых действий во время вооруженных конфликтов.

Компания Operator XR давно и успешно сотрудничает с силовыми ведомствами западных стран. Так, в прошлом году она заключила контракт с Департаментом общественной безопасности Техаса на поставку оборудования для обучения сотрудников с помощью средств виртуальной реальности, сумма которого составила 3,7 миллиона долларов.

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Проекты
БПЛА
