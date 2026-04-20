Великобритания поставила значительное количество БЛА T-150 ВС Украины

Malloy Aeronautics T-150
Источник изображения: www.malloyaeronautics.com

ЦАМТО, 17 апреля. По информации представителя МО Великобритании, с 2022 года ВС Украины были поставлены "сотни" тяжелых БЛА вертикального взлета и посадки (ВВП) T-150, разработанных британской компанией Malloy Aeronautics (ныне входит в BAE Systems).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, последние поставки заказанных БЛА были выполнены в 2026 году. При этом, не уточняя сроки, представитель министерства указал, что ожидаются дополнительные поставки.

BAE Systems приобрела Malloy Aeronautics в феврале 2024 года и включила ее в свое подразделение FalconWorks. Компания отказалась комментировать конкретные варианты применения Malloy T-150 на Украине, ссылаясь на секретность данной информации. Как заявил 9 апреля представитель BAE Systems, компания поставляет Министерству обороны Великобритании ряд БЛА, а задача министерства – отвечать на запросы об их применении на Украине.

Как сообщало МО Великобритании, БЛА T-150 используются спецподразделениями ВМС и СВ Великобритании. BAE Systems 10 апреля сообщила, что операторы морской пехоты из эскадрильи Malloy Flight, входящей в состав полка логистической поддержки коммандос, использовали T-150 для выполнения важных логистических задач. Операции проводились при температурах до -28 град.С на севере Норвегии.

Согласно заявлению ВМС Великобритании от 24 февраля, T-150 представляет собой выполненный в виде квадрокоптера тяжелый беспилотный летательный аппарат ВВП, способный нести до 68 кг груза, находиться в воздухе до 40 мин. и развивать максимальную скорость 97 км/ч.

Jane's Defence Weekly не удалось подтвердить ряд появившихся в начале апреля сообщений британских и украинских СМИ, в которых утверждалось, что поставленные Вооруженными силами Украины T-150 использовались для последовательной доставки 1,5 т взрывчатки в ходе 30 вылетов, проведенных в течение 60 дней.

В сообщениях утверждается, что это позволило подорвать мост через реку Конка в марте 2025 года. Распространенное британскими СМИ видео якобы запечатлело момент разрушения моста.

Следует отметить, что поставляя в больших масштабах БЛА различных типов ВС Украины, Великобритания безопасно накапливает опыт их боевого применения, развивает возможности национальных оборонных компаний и наносит урон российской промышленности и вооруженным силам.

