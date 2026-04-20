Конфликт на Ближнем Востоке задержит передачу "Мираж-2000-9" ВВС Марокко

ЦАМТО, 17 апреля. Передача 30 истребителей "Мираж-2000-9" из наличия ВВС ОАЭ в состав ВВС Марокко откладывается на неопределенный срок в связи с вовлеченностью авиапарка ОАЭ в боевые действия на Ближнем Востоке.

Как отмечает ресурс Africa Intelligence, на этом фоне в Северной Африке фиксируется качественное изменение баланса тактической авиации, поскольку ВВС Алжира приступили к эксплуатации первых в истории экспортных поставок российского истребителя пятого поколения Су-57Э.

Соглашение о передаче Марокко 30 истребителей "Мираж-2000-9EAD" из состава ВВС ОАЭ было достигнуто в 2021 году в рамках трехсторонней схемы: ОАЭ разместили заказ на 80 истребителей "Рафаль" F4 у французской компании Dassault Aviation, взамен передавая устаревающий парк "Мираж" Рабату. В апреле 2024 года французская сторона выдала официальное разрешение на реэкспорт – условие, предусмотренное первоначальным контрактом на поставку самолетов Абу-Даби. По состоянию на январь 2025 года переговоры между ОАЭ и Марокко продолжались, однако конкретные сроки передачи установлены не были.

С началом боевых действий в регионе ОАЭ были вынуждены задействовать парк "Мираж-2000-9EAD" в системе противовоздушной обороны. По данным профильных изданий, 7 апреля 2026 года самолеты "Мираж-2000" ВВС ОАЭ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван. Иранская сторона в ответ атаковала аэропорт Аль-Мактум, порт Джабель-Али и авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби – место постоянного базирования самолетов данного типа.

В этих условиях Абу-Даби отказался от передачи самолетов до нормализации оперативной обстановки в регионе. По данным Africa Intelligence, ОАЭ предпочитают сохранить боеготовый парк до получения первых "Рафаль" F4, начальная партия которых ожидается в 2026 году, при этом финальные поставки растянуты до 2031 года.

Фактическое начало передачи "Мираж-2000-9EAD" Марокко перенесено ориентировочно на 2027 год. Для поддержания летной годности машин в феврале 2025 года было заключено соглашение о капитальном техническом обслуживании двигателей этих истребителей.