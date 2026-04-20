Войти
Lenta.ru

ВВС США обогнали время

Фото: Patrick ROBERT / Corbis via Getty Images.

ВВС США внедрили систему WarMatrix на стадию оперативного применения

Военно-воздушные силы (ВВС) США внедрили систему WarMatrix на стадию оперативного применения. Об этом сообщает Defense News.

Издание напоминает, что WarMatrix представляет собой «активную среду для военных игр» на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая интегрирует существующие модели, данные и рабочие процессы, ускоряя анализ и принятие решений. В частности, как отмечает Defense News, подобные решения обеспечивают создание симуляций в десять тысяч раз быстрее, чем игры в реальном времени.

Первое применение WarMatrix на военных учениях, по данным издания, состоялось 27 марта. «В двухнедельном мероприятии, проходившем в Центре системного планирования и анализа в Александрии, штат Вирджиния, приняли участие более 150 человек, включая технических экспертов, руководство ВВС и специалистов по планированию из стран-союзников», — говорится в публикации.

В мае издание Breaking Defense со ссылкой на директора Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирала Фрэнка Уитворта заметило, что использование инструментов ИИ позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
