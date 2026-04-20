Войти
РИА Новости

Ростех передал Минобороны партию истребителей Су-35С

183
0
0
ОАК передала партию самолетов Су-35С в войска
ОАК передала партию самолетов Су-35С в войска.
Источник изображения: © Фото : Ростех

Ростех передал Минобороны партию многофункциональных истребителей Су-35С

Краткий пересказ от РИА ИИ

  • Ростех передал Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С.
  • Истребители Су-35С поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы летчиками Министерства обороны РФ.
  • Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков назвал Су-35С самыми результативными современными боевыми машинами в мире.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С, признанных самыми результативными боевыми машинами в мире, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сказали, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования

"Эти истребители сегодня - самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках. Летчики отмечают высокие характеристики Су-35С, что является самой объективной оценкой для военной техники", - отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, чьи слова приведены в релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана