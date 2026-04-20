Ростех передал Минобороны партию истребителей Су-35С

Ростех передал Минобороны партию многофункциональных истребителей Су-35С

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С, признанных самыми результативными боевыми машинами в мире, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сказали, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования

"Эти истребители сегодня - самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках. Летчики отмечают высокие характеристики Су-35С, что является самой объективной оценкой для военной техники", - отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, чьи слова приведены в релизе.