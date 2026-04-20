Войти
Flotprom

В Германии началась постройка третьего корабля-шпиона нового поколения

168
0
0

В четверг, 16 апреля, на верфи Peene-Werft в Вольгасте в присутствии представителей бундесвера состоялась церемония резки первой стали для третьего и последнего корабля радиоэлектронной разведки класса "Тип-424", предназначенного для ВМС Германии.

Как отметили в пресс-службе компании Rheinmetall, резка стали состоялась гораздо раньше запланированного срока. После ввода в эксплуатацию корабль-шпион будет использоваться совместно ВМС Германии и Службой кибербезопасности и информации (CIR).

Резка стали для третьего корабля-разведчика "Тип-424", Германия

Rheinmetall


"Начало резки стали раньше срока – это не просто технический прорыв, но стратегический сигнал. В нынешней геополитической обстановке, которая меняется быстрее, чем когда-либо прежде, мы вносим свой вклад в ускорение укрепления обороноспособности. Скорость теперь является фактором, имеющим значение для безопасности", – отметил Тим Вагнер, глава подразделения военно-морского судостроения компании Rheinmetall.

В июне 2021 года Организации закупок Вооружённых сил Германии (BAAINBw) заключила с Naval Vessels Lürssen (NVL, ранее – Lürssen Defene) контракт на проектирование кораблей "Тип-424". После одобрения бюджетного комитета бундестага в июле 2023 года NVL и BAAINBw подписали поправки к контракту для начала строительства. Поставка первого "разведчика" запланирована на 2029 год, еще два ожидаются в 2030 и 2031 годах соответственно.

Осенью 2025 года концерн Rheinmetall приобрел судостроительную компанию NVL.

Ранее сообщалось, что помимо постройки трех кораблей бундесвер заказал обустройство учебно-разведывательного центра. Суммарная стоимость программы изначально оценивалась в 2,1 млрд евро, но к 2023 году она выросла до 3,3 млрд евро. Счетная палата Германии выразила обеспокоенность по поводу структуры контракта, подчеркнув потенциальные риски и дополнительные расходы.

Длина новых кораблей составит около 132 метров. Передовые системы позволят им отслеживать радиолокационные и коммуникационные сигналы в широком спектре. Корабли также получат специализированные электронные, гидроакустические и электрооптические датчики для комплексной надводной и подводной разведки.

Как отмечает Naval News, подробности о системах, которые будут установлены на кораблях "Тип-424", на данном этапе неизвестны, но требования подчеркивали необходимость наличия средств самозащиты, возможностей управления и контроля, а также малошумных двигательных установок.

"Тип-424" заменят в составе немецких ВМС разведывательные суда класса "Тип-423" – "Окер", "Альстер" и "Осте", построенные во второй половине 1980-х годов. До последнего времени они оставались надежными средствами для обеспечения ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки, но в изменившихся реалиях устаревшие технологии и ограниченные возможности скрытности делают их уязвимыми.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
