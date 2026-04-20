Запущенные с Плесецка аппараты выведены на целевую орбиту и приняты ВКС

Космические аппараты, которые были запущены в интересах Министерства обороны РФ, выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск в составе Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 17 апреля сообщили в ведомстве.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ уточнило, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы объектов функционируют в штатном режиме.

В госкорпорации «Роскосмос» в этот же день сообщили, что с космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск ВКС РФ был проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России. Пуск прошел в штатном режиме.

Космические войска России 5 февраля также осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками с космодрома Плесецк.