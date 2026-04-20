Иран преподал урок, и теперь США защищают свои объекты на БВ сетками против БПЛА

Американцы решили вынести определённый опыт из острой фазы войны против Ирана. До её начала к защите своих объектов на Ближнем Востоке у США вопросов не возникало. Пентагон, ЦРУ и Госдеп всерьёз считали Patriot и другие развёрнутые в регионе комплексы ПВО-ПРО гарантирующими максимальную безопасность. В ходе боевых действий удары КСИР по объектам США от ОАЭ до Кувейта и Иордании эти расчёты не оправдали. Мало того, изрядно доставалось и самим комплексам ПВО-ПРО, в том числе от FPV-дронов союзников Ирана по Ближнему Востоку.

Теперь, в результате частично выученного урока, преподанного Ираном, важные объекты в регионе американцы стали защищать и другими средствами. Например, это то, от чего «первая амия мира» традиционно отказывалась как от «бесполезной и неэффективной» сетчатой защиты радаров.

На иллюстрации к материалу можно видеть радар Giraffe 1X C-RAM на крыше посольства США в Багдаде, помещённый в металлическую клетку.

Официально радар американской стороной обозначается как «объект для поддержания гражданского связи». На самом деле это типичное военное оборудование.

3D-радар Giraffe 1X C-RAM предназначен для противовоздушной обороны, борьбы с БПЛА, для защиты от ракет, миномётных мин и артиллерийских снарядов. Теперь то, что призвано защищать посольство США в столице Ирака, само оказалось под защитой металлической сетки.

Напомним, что срок временного перемирия в войне США с Ираном истекает 21 апреля.