В КВЦ "Патриот" прошла Межведомственная конференция по совершенствованию законодательства в сфере закупок

ЦАМТО, 17 апреля. В Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" состоялась IX Межведомственная конференция, которую на ежегодной основе организует Департамент государственных закупок Минобороны РФ.

Участниками мероприятия стали представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления Минобороны России, подведомственных Минобороны России организаций.

Модератором конференции выступил член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко.

С докладами на конференции выступили представители Минфина России, МВД России, Минздрава России, Федеральной антимонопольной службы РФ, Федерального казначейства, а также специализированной электронной площадки, оператором которой является ООО "АСТ ГОЗ", и опорного банка ПАО "Банк ПСБ".

На конференции обсуждались принятые в конце 2025 года и вступившие в силу в 2026 году изменения законодательства о контрактной системе.

Кроме того, большое внимание в ходе конференции уделялось сложившейся практике применения национального режима при осуществлении закупок, а также трансформации функционалов единой информационной системы в сфере закупок и специализированной электронной площадки, связанной с изменениями контрактной системы.

Участники конференции обсудили вопросы применения отдельных положений законодательства, а также пути его дальнейшего совершенствования для целей своевременного размещения и исполнения государственного оборонного заказа.

Присутствующие отметили важность и своевременность рассматриваемых на конференции вопросов.

Общая численность участников мероприятия составила 285 человек.

Сформированные по результатам проведения конференции предложения по совершенствованию законодательства о закупках после их обобщения планируется направить регулятору контрактной системы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.