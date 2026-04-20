Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве БЛА

ЦАМТО, 17 апреля. Владимир Зеленский заявил о подписании с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном первого договора о совместном производстве БЛА.

"Мы только что подписали первый шаг в Drone Deal ("Соглашении о дронах" – ред.)... Далее наши команды поработают над деталями, будет больше документов. Первый документ о совместном производстве в Нидерландах подписан", – цитирует "РИА Новости" заявление В.Зеленского в ходе пресс-конференции в Нидерландах.

Ранее министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников: разведывательных и ударных.