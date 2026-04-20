В России создали кейс-зарядки для бесперебойного обеспечения энергией РЭБ

Система радиоэлектронной борьбы против БПЛА
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Портативные кейс-зарядки для бесперебойного обеспечения энергией РЭБ, разведки и запусков беспилотников создали в России, сообщили РИА Новости в ЦБСТ.

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) - организация, которая объединяет более 450 разработчиков изделий гражданского и двойного назначения.

"Петербургская компания "Титан Северо-Запад" развернула выпуск портативных зарядных станций (ПЗС) "Эгеон". Станции способны обеспечивать бесперебойную работу средств РЭБ, РЭР, автономных пунктов управления, оборудования подразделений разведки и БПЛА", - сообщили в Центре.

В настоящий момент модельный ряд предприятия представлен четырьмя устройствами ёмкостью 384, 768, 1152, 2304 ватт в час. Также предприятие готово производить устройства с иными характеристиками по техническому заданию заказчика.

"Главная особенность станции "Эгеон" — удобный форм-фактор. Зарядное устройство представляет собой кейс, изготовленный из ударопрочного и морозостойкого пластика", - отметили в ЦБСТ.

Также изделие защищено от воздействия влаги и пыли.

